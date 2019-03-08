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"Dünyanın en büyük kadın hareketiyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 20:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Biz bırakın Türkiye'yi, dünyanın en büyük kadın hareketiyiz" - "İş hayatında da kadının varlığı çok önemli ve değerlidir. Bugün Türkiye'de her geçen gün kadın girişimcimizin sayısı artmaktadır"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz bırakın Türkiye'yi, dünyanın en büyük kadın hareketiyiz." dedi.

Karaaslan, partisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda düzenlediği programda yaptığı konuşmada, AK Parti Kadın Kolları'nın hiçbir partinin üye sayısına ulaşamayacağı bir üye çoğunluğuna sahip olduğunu söyledi.

Kadın kolları üyelerinin sayısının 4 milyon olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Biz bırakın Türkiye'yi, dünyanın en büyük kadın hareketiyiz." diye konuştu.

Teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak dijital ortamda çalışmalarını yürütseler de geleneksel yöntemden vazgeçmediklerini anlatan Karaaslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Kapı kapı dolaşıyoruz, kapıları çalıyoruz, anlatıyoruz. Kimi zaman olumlu cevap alıyoruz, kimi zaman olumsuz ama yılmıyoruz. Çünkü o kapının ardında konuşulması gereken, anlatılması gereken bir mesele var. Halkın ikna edilmesi gerekir ve sorulara verilmesi gereken cevaplar var. Kadınlarımız hakikaten bu konuda büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdalar."

Kadınların siyasetteki varlığının AK Parti ve Türkiye siyaseti için önemli olduğunu aktaran Karaaslan, şunları söyledi:

"İş hayatında da kadının varlığı çok önemli ve değerlidir. Bugün Türkiye'de her geçen gün kadın girişimcimizin sayısı artmaktadır. Bir yandan bunu yaparken diğer yandan ailemiz var, çocuklarımız var, çoğu zaman bize ihtiyaç duyan büyüklerimiz var. Onlara olan ilgimizi ve sevgimizi de bir yandan geliştiriyoruz. Rabb'imizin bize bahşettiği en büyük lütuf bu, birçok işi bir arada yapabilme kabiliyeti.

"Cumhur İttifakı'nın bakış acısıyla birlikte önümüzdeki dönemde şehirlerimizde belediyecilik artık sadece alt yapı hizmetleri, yol, su ve kanalizasyon hizmetlerinin dışında kadınları, çocuğu, engelliyi, yaşlıyı merkeze alan, çevreyi merkeze alan ve diğer bütün ihtiyaçları onların etrafında şekillendiren, çok daha sağlıklı yaşam koşullarıyla birlikte şehirlerimizi değiştiren ve dönüştüren bir bakış acısı hakim olacak."

Programda AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da birer konuşma yaptı.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun

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