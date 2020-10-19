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'Dünyanın en büyük kahve resmi' rekorlar kitabına girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da bir sanatçı, "dünyanın en büyük kahve resmini" yaparak ülkede Guinness Rekorlar Kitabı'na tek başına girmeyi başaran ilk kadın oldu.

'Dünyanın en büyük kahve resmi' rekorlar kitabına girdi

Ohud Abdullah Almalki isimli sanatçı, kullandığı 4,5 kilogramlık tarihi geçmiş kahve ile toplamda 220 metrekare büyüklüğünde bir resim yaptı. Eserde Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kurucu liderlerinin yanı sıra iki ülkeden yöneticiler yer aldı.

Almalki, rekor başarısının ardından yaptığı konuşmada, "Çalışmayı sonlandırmam aralıksız 45 günümü aldı. Bu sırada iki kişi çalışmalara şahitlik yaptı ve video görüntüleri kaydedildi. Amacım iki ülke arasında yüz yıllara dayanan itilafı dünyaya hatırlatmaktı" dedi.

Arapça "dokunmuş" anlamına gelen "Nesiç" başlıklı yapıtta ilk Suudi Kralı Abdülaziz ibn Suud ile BAE'nin kurucusu Zayid bin Sultan el-Nehyan yer alıyor. Cidde'de yapılan çalışmada ayrıca iki ülkeden liderler ve bölgeye ait Bedevi kültürüne dayanan desenler bulunuyor.

Almalki, eseri sayesinde rekorlar kitabına tek başına girmeyi başaran ilk Suudi kadın oldu. Daha önce de Suudi kadınlar rekorlar kitabına girse de, bunu bir grubun parçası olarak yapmışlardı.

Örneğin 2015 yılında göğüs kanserine dikkat çekmek isteyen 8 bin 264 kadın Riyad'da buluşarak "dünyanın en büyük farkındalık kurdelasını" oluşturmuştu.

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