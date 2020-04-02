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Dünyanın en büyük karantinasında tek güzel haber

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Koronavirüsten otuz sekiz kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da ülke kendini bir hafta önce karantina altına aldı. Nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu ülkede uygulanan karantina hava kirliliğinin ciddi oranda düşmesini sağladı.

Dünyanın en büyük karantinasında tek güzel haber

Hindistan, bir hafta önce birçok ülke gibi koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkeyi karantina altına aldı.

Bu durum 1.3 milyar nüfusu olan ülkede büyük bir sorun olan çevre kirliliğine geçici bir çözüm sağladı.

Dünyanın en büyük karantinasının yaşandığı Hindistan’da fabrikalar, pazarlar, dükkanlar ve ibadet yerleri kapatıldı, inşaatlar durdu ve birçok toplu taşıma askıya alındı.

Şimdiden bazı veriler büyük şehirlerdeki zararlı gaz seviyelerinin azaldığını göstermeye başladı. 25 Mart’ta ulusal karantina başlamadan önce bile Hindistan’da alınan sosyal izolasyon tedbirleri çevre kirliliği üzerinde etkili oluyordu.

SAFAR’dan (Hava Kalitesi ve Hava Tahmin Sistemi) bilim insanı Gufran Beig, mart ayının ilk üç haftasında 2018 ve 2019’daki aynı dönemlere göre kıyasla Mumbai, Pune, ve Ahmedabad şehirlerinde ortalama azot dioksit seviyelerinin yüzde 40-50 oranında düştüğünü söyledi. Beig “taşımacılık sektörü nedeniyle azalan fosil yakıt emisyonları ve emisyonlarla ilgili diğer faaliyetlerdeki yavaşlama hava kirliliğini yavaş yavaş azaltıyor” dedi.

'‘HAVA KİRLİLİĞİNDEN ÖLENLERİN ORANI PANDEMİ İLE AYNI”

Kasım 2019’da binlerce Hintli, şehri birkaç gün koyu sarı bir sisin sarmasının ardından hava kirliliğini protesto etmek için Yeni Delhi’de sokaklara çıkmıştı. Aynı dönemde hava kirliliği rekor seviyelere ulaşarak okulların kapanmasına neden olmuştu.

Yaşanan bu olaydan sadece dört ay sonra Hindistan’da hava ciddi şekilde temizleniyor. Aktivistler, Hindistan’nın bu konudan bir ders alması gerektiğini düşünüyor.

Hindistan, dünyadaki en yüksek, solunum yolu hastalıkları ve tüberküloz vakalarına sahip. Bu yüzden oluşan yaygın akciğer hasarları, potansiyel corona virüs risklerini arttırabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak, hava kirliliğinin neden olduğu sebeplerden ölenlerin sayısının her yıl yedi milyon ölümle, pandemi oranlarına yakın olduğunu söyledi.

Hindistan’daki bir çevre örgütü olan Care for Air’ın kurucularından Jyoti Pande Lavakere, Hindistan’ın bu sorunu ele alması için ciddi bir çağrıda bulunulması gerektiğini ifade etti. Karantina şartlarındaki durumu değerlendiren Lavakare “açıkçası, bu hava kirliliğini azaltmanın en ideal yolu değil ancak hava kirliliğinin insan yapımı olduğunu kanıtlıyor. Bu kirliliği azaltabileceğimiz konusunda umut ve cesaret veriyor” dedi.

Koronavirüsten otuz sekiz kişinin hayatını kaybettiği Hindistan’da vaka sayısı bin 637’ye yükseldi.

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