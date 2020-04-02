Dünyanın en büyük karantinasında tek güzel haber

Hindistan, bir hafta önce birçok ülke gibi koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkeyi karantina altına aldı.

Bu durum 1.3 milyar nüfusu olan ülkede büyük bir sorun olan çevre kirliliğine geçici bir çözüm sağladı.

Dünyanın en büyük karantinasının yaşandığı Hindistan’da fabrikalar, pazarlar, dükkanlar ve ibadet yerleri kapatıldı, inşaatlar durdu ve birçok toplu taşıma askıya alındı.

Şimdiden bazı veriler büyük şehirlerdeki zararlı gaz seviyelerinin azaldığını göstermeye başladı. 25 Mart’ta ulusal karantina başlamadan önce bile Hindistan’da alınan sosyal izolasyon tedbirleri çevre kirliliği üzerinde etkili oluyordu.

SAFAR’dan (Hava Kalitesi ve Hava Tahmin Sistemi) bilim insanı Gufran Beig, mart ayının ilk üç haftasında 2018 ve 2019’daki aynı dönemlere göre kıyasla Mumbai, Pune, ve Ahmedabad şehirlerinde ortalama azot dioksit seviyelerinin yüzde 40-50 oranında düştüğünü söyledi. Beig “taşımacılık sektörü nedeniyle azalan fosil yakıt emisyonları ve emisyonlarla ilgili diğer faaliyetlerdeki yavaşlama hava kirliliğini yavaş yavaş azaltıyor” dedi.