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Dünyanın en büyük kargo gemisi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:59 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’ndan geçen dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı CMA CGM ’Congo’ adlı gemi havadan çekilen görüntüleriyle eşsiz manzara oluşturdu.

İstanbul Boğazı’ndan geçen dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı CMA CGM ’Congo’ adlı gemi havadan çekilen görüntüleriyle eşsiz manzara oluşturdu. 48 metre genişliğindeki gemi İstanbul Boğazı’ndan geçişini 1 buçuk saat içerisinde tamamladı.
300 metre uzunluğunda 48 metre genişliğindeki dünyanın en büyük kargo gemilerinden Liberya bayraklı CMA CGM ’Congo’ adlı gemi İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e doğru ilerledi. İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 römorkun eşlik ettiği gemi 1 buçuk saatte boğazdan geçişini tamamladı. Boğazdan geçişi sırasından havadan görüntülenen geminin görsel bir şölen oluşturdu. Geminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte boğazın masmavi suları arasında oluşturduğu görüntü kendine hayran bıraktı. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

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