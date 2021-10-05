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Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda

05.10.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzunluğu 84, kanat açıklığı 88 metre olan 6 motorlu, "Mriya" adlı An-225 tipi dünyanın en büyük kargo uçağı yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na indi. PCR testi taşıdığı belirtilen dev uçak, yaklaşık iki saatlik misafirliğinin ardından Avusturya'nın Linz şehrine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılacak. Bugüne kadar Bugüne kadar 242 dünya rekoru kıran devasa kargo uçağının en az 2033 yılına kadar hizmet vermesi planlanıyor.

Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda

Geçen hafta itibariyle dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi yolcu uçağının uçuşlara başlamasının ardından, İstanbul Havalimanı bu kez dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An225'i ağırlıyor. Türkçe karşılığı 'Hayal' olan An-225 tipi kargo uçağı 'Mriya', yakıt ikmali için saat 12.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ekim ayının başında kalkış yapan An225, 5 Ekim'e kadar sürecek ticari uçuşunun ilk durağı olan Kazakistan'ın Almatı şehrine, oradan ise Çin'in Tianjin şehrine uçtu. Tianjin'den Almatı'ye geri dönen uçak, buradan kalkış yaparak bugün yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yaklaşık iki saat İstanbul Havalimanı'nda kalması beklenen ve PCR testi taşıyan uçak, önce Avusturya'nın Linz şehrine ardından da tekrar Kiev'e geçecek.

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"MRİYA" HAKKINDA

Üretimi 1988 yılında tamamlanan ve ilk olarak "Buran" uzay mekiğini taşımak için üretilen "Mriya" isimli Antonov An-225, An-124'ün geliştirilmiş modeli. Kargo taşımacılığında kullanılan bu uçaktan bugüne kadar sadece 1 adet üretildi. Şu anda Ukraynalı Antonov tarafından işletilen uçak, büyük boyutta ve ağırlıktaki yüklerin taşınmasında kullanılıyor.

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MAKSİMUM KALKIŞ AĞIRLIĞI 640 TON

6 motorlu bu dev uçak, 88 metrelik kanat açıklığı ve 84 metre uzunluğundaki boyu ile dünyanın en büyük kargo uçağı ünvanına sahip. Boş ağırlığı 285 ton olan uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 640 ton. 15 bin 400 kilometrelik menzili ile uçak taşıyan "Dreamlifter" ve "Beluga" tipi uçaklara oldukça büyük fark atan An-225, saatte 850 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bugüne kadar 242 dünya rekoru kıran devasa kargo uçağının en az 2033 yılına kadar hizmet vermesi planlanıyor.

DHA

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