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Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da demirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Dünyanın ’Oscar’ isimli en büyük konteyner gemisi Çanakkale’den ülkeye giriş yaparak, Tekirdağ’ın şehir merkezinde bulunan bir limana yanaştı. Dünyanın en büyük gemisi olması sebebiyle Asyaport Limanı’nda tören düzenlendi. 400 metre uzunluğu ve 59 metre genişliği bulunan bu gemi Türkiye’de sadece bu limana yanaşabiliyor.

Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’ın şehir merkezinde bulunan bir limana yanaştı.

Paris’teki Eyfel Kulesi’nden yaklaşık 100 metre daha uzun olan Oscar Gemisi 346 bin evin elektriğini sağlayacak 19,8 milyon güneş paneli 2,4 mikrodalga fırın, 1.15 milyon çamaşır makinesi yada 2.4 milyon aracın ihtiyacını karşılayabilecek toplam 9.61 milyon lastiği tek seferde taşıyabiliyor. Bu gemilerin ülkeye gelmesi ülkedeki bölgenin önemini ve diğer ekonomilerden farkını bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin Asya-Avrupa arasındaki kilit konumu burada çok önemli bir avantaj sağlıyor. MSC Oscar Sınıfı gemiler Uzak Doğu’dan getirdiği yüklerini Türkiye’deki ana termal bu limana getirip müşterilerinin ihtiyacı olana kadar burada bekletiliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Liman yetkililerinden yapılan açıklamada, “MSC Oscar Gemimiz 2015 yılında yapımı ile dünyadaki en büyük konteyner gemisi unvanına sahip bir gemimiz. Yük taşımacılığı yapan bir gemimiz. Gemi bizden sonra Pire limanına geçip yüklerini alarak Uzak Doğu’ya gidecek. Limanımızda ortalama 5 bin 200 elleçlemesi yapılacak. Oscar gemisi bizim için çok önemli bir gemi. Bu gemiyi limanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Liman yönetimince gemi kaptanlarına plaket verilirken, gemi iki gün sonra Tekirdağ’dan ayrılacak.

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