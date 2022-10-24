Dünyanın en büyük küresel polis örgütü metaverse'e girdi: "Suçlular metaverse'den yararlanmaya başladı"

Metaverse alanına giren teknoloji firmaları var. Bu firmaları saymak istediğimizde akıllara ilk Facebook olan adını bu uğurda değiştiren Meta geliyor. Ancak Meta'nın metaverse fikri daha çok insanlar arası etkileşim kurabileceğiniz, bir oyun veya ofis alanı olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en büyük küresel polis örgütü olan Interpol'ün ise, suçun da kol gezmeye başladığı metaverse hakkında başka planları var.

INTERPOL'ÜN METAVERSE'Ü

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 90. Interpol Genel Kurulu'nda dünya çapında kolluk kuvvetleri için özel olarak tasarlanmış ilk metaverse'i tanıttı.

Esasen,ulusötesi suçlara odaklanan uluslararası bir kolluk kuvveti soruşturma ve eğitim kurumu olan Interpol, metaverse'ünde kayıtlı kullanıcıların herhangi bir coğrafi veya fiziksel engel olmaksızın Fransa'nın Lyon kentindeki Interpol Genel Sekreterliği genel merkezini sanal olarak gezmelerine, avatarları aracılığıyla diğer memurlarla etkileşime girmelerine ve hatta adli soruşma ve diğer konularda kapsamlı eğitimler almalarına olanak tanıyacak.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, konu hakkında "Yeni bir dünyaya giriyor olabiliriz, ancak taahhüdümüz aynı kalıyor" dedi.

METAVERSE'TE YÜKSELEN SUÇLAR

Interpol Küresel Suç Trendi raporuna göre, dijitalleşme hızı arttıkça suç da giderek daha fazla çevrimiçi ortama taşınıyor.

Metaverse kullanıcılarının sayısı arttıkça ve teknoloji daha da geliştikçe, olası suçların listesi çocuklara karşı suçları, veri hırsızlığını, kara para aklamayı, mali dolandırıcılığı, kalpazanlığı, fidye yazılımını, kimlik avını ve cinsel saldırı ve tacizi içerecek şekilde genişleyecek.

Bu tehditlerin kolluk kuvvetlerine önemli zorluklar yaratma ihtimali var. Çünkü fiziksel dünyada suç sayılan tüm eylemler, sanal dünyada işlendiğinde suç olarak kabul edilmiyor.

SUÇLULAR METAVERSE'DEN YARARLANMAYA BAŞLADI BİLE"

Interpol'ün konuyla ilgili açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyor:



"Suçlular Metaverse'den yararlanmaya başladı bile. Metaverse'i tanımlama ve yönetme girişiminde INTERPOL, Meta, Microsoft ve diğerleri ile ortak olan Dünya Ekonomik Forumu, sosyal mühendislik dolandırıcılıklarının, şiddetli aşırılıkçılığın ve yanlış bilgilerin belirli zorluklar olabileceği konusunda uyardı."

Interpol, kolluk kuvvetlerinin endişesi olan bu yeni sanal dünyanın tasarım gereği güvenli olmasını sağlamak adına metaverse'de bir uzman grubu kurulduğunu da duyurdu.

Madan Oberoi, “Metaverse, kolluk kuvvetleri için muazzam sonuçlarla günlük hayatımızın her yönünü dönüştürme potansiyeline sahip. Ancak polisin metaverse'ü anlaması için onu deneyimlememiz gerekiyor" dedi.

