HABER

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 07:21 | Son Güncelleme

İngiltere'de bilim adamları "dünyanın en büyük kuşu"nun üç metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında nesli tükenmiş bir kuş türü olduğunu keşfetti.

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

"Science Daily" internet sitesindeki habere göre, Londra Zooloji Enstitüsü araştırmacıları yıllar süren çalışmaların sonucunda dünyanın en büyük kuşunun "Vorombe titan" (Malgaşça ve Yunancada 'büyük kuş' anlamına gelen) ismini verdikleri 3 metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında olan nesli tükenmiş bir canlı olduğunu saptadı.

Şimdiye kadar Madagaskar'da yaşamış 400 kilogram ağırlığında "fil kuşları"nın en büyük kuş olduğu sanılırken yeni yürütülen araştırma sonucunda en büyük kuşun gene Madagaskar'da yaşamış ve nesli tükenmiş 800 kilogramlık bir kuş türü olduğu belirlendi.

Londra Zooloji Enstitüsü'nden araştırmanın baş yazarı James Hansford, Vorombe titan'ın Madagaskar'da bin 200 yıl öncesine kadar yaşadığını ifade ederek, bu büyük kuşun diğer kuşlar gibi bitki, meyve, tohum ve yaprakla beslendiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı. (AA)

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Kadıköy'de yol çöktüKadıköy'de yol çöktü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vorombe titan küs ingiltere

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı

ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de yol çöktü

Kadıköy'de yol çöktü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.