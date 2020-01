Dünyanın en büyük model uçak müzesi Florya’da

Dünyadaki tüm havayolu şirketlerinden biriktirdiği 14 bin uçak modeliyle dünyanın en büyük model uçak müzesine sahip olan Gökhan Sarıgöl, bu unvanını sürdürmek istiyor.

Dünyanın her yerinden yaklaşık 35 yılda topladığı 14 bine yakın model uçakların bir kısmıyla 5 yıl önce bir müze kuran Gökhan Sarıgöl, dünyanın en büyük model uçak müzesine sahip unvanını korumak istiyor.

Geçmişten günümüze gelen hemen hemen her uçağın bir modeli bulmak mümkün olan müzede, dünya üzerinde bulunan firmaların neredeyse tamamına yakınının uçağı bulunuyor. Müzede yolcu ve kargo uçaklarından savaş uçaklarına kadar her uçak modeli bulunuyor.

Amacımız dünyanın en büyük müzesi olmayı sürdürmek

14 bine yakın uçağı bulunan ve hala model uçak almaya devam eden Gökhan Sarıgöl, "Dünyanın en büyük model uçak havacılık müzesi. 14 bine yakın uçağım var. 5 yıl önce oluşturduğum müzeye 35 yıl boyunca bütün topladığım uçakları koydum. Halada alıyorum. Amacım bunları havacılıkla ilgilenen herkesle paylaşmak ve müzemizi dünyanın bir numarası olmaya devam ettirmek" dedi.