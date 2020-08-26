Dünyanın en büyük nükleer patlamasının videosu yayınlandı

Nükleer patlamaya ait 40 dakikalık video görüntüsü bu ay ülkenin nükleer departmanı ROSATOM tarafından yayınlandı. ‘Çar Bombası’ adı verilen nükleer bomba 30 Ekim 1961’de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severny Adası’nda patlatılmıştı.

50 milyon ton ağırlığındaki hidrojen bombasının, Hiroşima’ya atılan bombadan 3.333 kez daha güçlü ve 1954’te ABD’de patlayan 15 milyon tonluk hidrojen bombasından daha yıkıcı olduğu bildirildi.

Görüntüler, Rusya’nın nükleer endüstrideki 75. Yıldönümü olan 20 Ağustos tarihinde yayınlandı. Videonun büyük bir kısmı ülkenin nükleer konusunda aldığı yolu anlatıyor. Nükleer silahın kendisi 27 yon ağırlığında ve yaklaşık 8 metre uzunluğunda. Bombayı patlatmak için bazı yakıt tanklarının Tu-95V adlı Sovyet bombardıman uçaklarınca taşınmıştı.

Bomba, yerden yaklaşık 4 bin metre yükseklikte patlatıldı. Patlama o kadar güçlüydü ki, patlama noktasından 120 km uzakta olmasına rağmen şok dalgaları bombardıman uçağına ulaştı. Patlamanın kendisi ise 997 km uzaklıktan dahi görülebildi.