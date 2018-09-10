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Dünyanın en büyük rüzgar tarlası

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2018 09:42 | Son Güncelleme

Yenilebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan rüzgar tarlalarına bir yenisi daha eklendi. İşte karşınızda dünyanın en büyük rüzgar tarlası ve detayları!

Dünyanın en büyük rüzgar tarlası

Yeşil enerjiye dönüş konusunda başı çeken Avrupa, artık dünyanın en büyük rüzgar tarlasına sahip. İngiltere, uzun süredir devam ettiği projesinin sonuna kadar. Bir süredir devam eden açık deniz rüzgar tarlası projesi rekor kırdı ve dünyanın en büyüğü oldu. Artık yüzbinlerce eve yeşil enerji sağlayacak.

Rüzgar güllerini ülkemizde de görmek mümkün. Ancak bazı ülkeler rüzgar güllerini ve güneş panellerini denize yerleştirmeyi tercih ediyor. Avantaj ve dezavantajlara sahip olan bu uygulamaları son dönemlerde daha sık görmeye başladık.

Cumbrian kıyısına yerleştirilen 87 rüzgar gülünden oluşan proje İrlanda Denizi’nde bulunuyor. Rüzgar enerjisinden en verimli şekilde faydalanmak için tüm alan yaklaşık 20.000 futbol sahası büyüklüğünde planlanmış. Eğer hesaplamalarda bir aksilik çıkmazsa, projeyle birlikte 590.000 evin ihtiyaç duyduğu elektrik üretilebilecek.

659 MW kapasiteyle çalışacak olan rüzgar tarlası, an itibariyle dünyanın en büyüğü ancak bu çok uzun sürmeyecek. Çünkü Danimarkalı enerji firmasının halen daha inşaatı devam eden iki farklı rüzgar tarlası daha bulunuyor. 2022 yılında tamamlanması beklenen diğer büyük proje, daha önce yapılanın tam üç katı büyüklüğünde olacak. Yaklaşık olarak 1.8 milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek proje için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
rüzgar tarlası teknoloji

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