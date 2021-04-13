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Dünyanın en büyük tavşanını çaldılar! Polis, her yerde onu arıyor

13.04.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir Playboy modeli olan Annette Edwards, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren tavşanının kaçırıldığını açıkladı. Dünyanın en büyük tavşanı olarak bilinen Darius için Edwards, bulana bin sterlin ödül vereceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük tavşanını çaldılar! Polis, her yerde onu arıyor

İngiltere’nin Worcestershire bölgesindeki Stoulton kentinde yaşayan eski Playboy modeli Annette Edwards, dünyanın en büyük tavşanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren tavşanı Darius’un çalındığını açıkladı.

''ÜREMEK İÇİN ÇOK YAŞLI, LÜTFEN GERİ GETİRİN''

‘Alman Devi’ cinsi olan 132 santimetrelik Darius’un bu hafta sonu evinden çalındığını Twitter’da duyuran Edwards, durumu polise bildirdiğini söyledi. 10 yaşındaki Darius’u bulana bin sterlinlik ödül vereceğini açıklayan Edwards, ''Çok üzücü bir gün. Guinness Dünya Rekoru Kitabı'na giren Darius evinden çalındı. Darius artık üremek için yaşlı. O yüzden lütfen onu geri getirin'' dedi.

Bir zamanlar çizgi film karakteri Jessica Rabbit gibi görünmek için binlerce sterlin harcadığı için manşetlere giren Bayan Edwards, on yıldan fazla bir süredir tavşan yetiştiriyor ve çoğu zaman rekor kıran tavşanlara sahip.

YILLIK MALİYETLERİ 5 BİN STERLİN

69 yaşındaki Model Annette, damızlık döneminde 100'den fazla tavşana sahipti ve 2008'den beri dünyanın en büyük tavşanı rekorunu elinde tutuyor. Bakımları yılda yaklaşık 5.000 sterline mal olan on tavşana sahip olan kadın, tavşanları yılda 2.000 havuç ve 700 ile elma besliyor.

Alman Devi ve Continental Giant tavşan cinsi olarak da bilinen bu tavşanın eti ve kürkü için yetiştirildiği biliniyor ve geçmişi 16. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor.


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