Dünyanın en büyük teleskoplarından Arecibo çöktü

57 yıldır faaliyette olan teleskobu destekleyen kablolardan ikisi ağustos ayında koptuktan sonra gözlem evi kapatılmıştı.

Radyo teleskobun 900 ton ağırlığındaki enstrümanları, 305 metre genişliğindeki yansıtıcı çanağın üzerinde 137 metre yükseklikte asılı bulunuyor. Pazartesi gecesi 305 metre yükseklikteki enstrümanlar düşerek yansıtıcı çanağa zarar verdi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Amerikan Ulusal Bilim Vakfı, (NSF) kasım ayında yaptığı açıklamada teleskobu destekleyen kablolardaki aşınmayı tamir etmenin çok tehlikeli olacağı için tamamen yıkılması gerekeceğini açıklamıştı.

Dünyada bu büyüklükteki sayılı teleskoplardan biri olan Arecibo, uzun bir süre dünya genelindeki bilim insanları tarafından uzaktaki gezegenleri incelemek, dünya için tehlike oluşturabilecek asteroidleri takip etmek ve uzayda muhtemel yaşam izleri ile ilgili ipuçları toplamak için kullanılmıştı.

NSF sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu gelişmeden üzüntü duyduklarını, bilim insanlarına destek olmayı sürdürmek ve Porto Riko'daki halkla kurdukları yakın ilişkiyi devam ettirmek için çabalarının süreceğini duyurdu.

