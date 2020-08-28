HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

Dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 18:09 | Son Güncelleme

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı. Araştırmacılar, kaplumbağaların 40-80 yaş aralığında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

ABD’de faaliyet gösteren Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan (FWC) araştırmacılar, 3 ‘Suwannee timsah kapan kaplumbağası ‘yakaladı. Yetkililer, kaplumbağalardan her birinin yaklaşık 50 kilo olduğu ifade edildi.

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan St. Petersburg şehrindeki FWC araştırma bölümü Balık ve Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (FWRI) biyologları, biri yaklaşık 50, diğeri 30 ve 20 kilo olmak üzere 3 Suwannee "timsah kapan kaplumbağası" yakaladı.

Araştırmacılar, kaplumbağaların 40-80 yaş aralığında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

buyu

KURULAN TUZAKLARDAN ÇIKTILAR

FWRI tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Bu hafta, biyologlarımız Suwannee timsah kapan kaplumbağası (Macrochelys suwanniensis) için kurulan tuzakları kontrol ediyorlardı. Bu, FWC'nin 2014 yılında tanımlamasına yardımcı olduğu yeni bir tür. FWC, eyaletin tehdit altındaki tehdit altındaki türlerin dağılımını ve göreceli olarak çokluğunu belgelemek için Florida ve Georgia'daki diğer araştırmacılarla iş birliği yapıyor. Gainesville şehrinin kuzeyindeki New River'a 6 tuzak kuruldu. Bir tuzakta yaklaşık 50 kg erkek ve 20 kg ağırlığında bir dişi timsah kapan kaplumbağası yakalandı. Başka bir tuzakta ise 30 kg bir erkek timsah kapan kaplumbağası yakalandı."

Yakalanan 3 kaplumbağanın fotoğrafları çekildikten sonra nehre geri bırakıldığı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiRus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenlerİşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenler
En Çok Okunan Haberler
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Trump'la görüşmesinde dikkat çeken detay
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Trump'la görüşmesinde dikkat çeken detay
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1228 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1228 kişi hayatını kaybetti
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Çin'de potansiyel araba alıcısı; Bekârlar
Çin'de potansiyel araba alıcısı; Bekârlar
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog istiyor
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.