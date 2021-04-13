Dünyanın en büyük tohumundan 8 bin tane kaldı!

Coco de mer, Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşel Adaları’nda yetişen bir palmiye türü. Guinness Rekorlar Kitabı’nda da 'dünyanın en büyük ve en ağır tohumu' olarak yerini alan coco de mer’in tohumları yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 20 kilogram ağırlığında.

Hürriyet'ten Sedef Batı'nın haberine göre, geçmişte gerçek kökenleri anlaşılmadan önce insanlar, coco de mer'i deniz altında yaşayan büyük bir palmiye ağacının meyveleri sandığı için tohumlar Fransızca 'deniz cevizi' anlamına gelen bu adı almış.

Öte yandan, 'Maldiv Hindistan cevizi' veya 'çift Hindistan cevizi' olarak da bilinen bu tohumun Çin’de bitkisel ilaç ve yemeklerde lezzet artırıcı olarak kullanıldığı biliniyor.

Boyu 30-35 metreye varabilen ve çok uzun yıllar yaşadığı bilinen coco de mer ağaçlarının nesli maalesef tükenmek üzere. Şu an coco de mer meyveleri tehlike altında olduğundan yenmiyor, satılmıyor ya da izinsiz olarak Seyşeller'den çıkarılamıyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ALINDI

"Coco de Mer, Seyşel Adaları'nın çok sevilen kültürel ve botanik simgesidir" diyen bitki uzmanı Katy Beaver, Guardian'a yaptığı açıklamada, bugün dünyada sadece 8000 adet yetişkin ağaç kaldığına ve coco de mer'in neslinin tükenmekte olduğuna dikkat çekti.