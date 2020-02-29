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Dünyanın En Büyük Turizm Fuarı Corona Nedeniyle İptal Edildi

29.02.2020 03:18 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin, açılmasına sayılı günler kala Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi

Dünyanın En Büyük Turizm Fuarı Corona Nedeniyle İptal Edildi

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin, açılmasına sayılı günler kala Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Sağlık Bakanı Jens Spahn başlanlığında oluşturulan oluşturduğu "Federal Hükümet Kriz Masası", uzmanların görüşlerini aldıktan sonra, 4 Mart'ta açılması planlanan ITB'nin iptal edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Konuyla ilgili ITB organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, dünyanın dört bir köşesinden yaklaşık 150 bin ziyaretçinin beklendiği turizm fuarında Corona virüslü ziyaretçi riskinin çok yüksek olduğu belirtilerek, iptalinin kamunun yararına olduğu belirtildi.

Fuarın organizatörü Berlin Fuarlar Şirketi, federal makamlarca gelecek tüm talimatları uygulayacaklarını bildirirken, Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen tedbirlerin kalan kısa sürede yaşama geçirilmesinin imkansız olduğunu belirterek, fuarı iptalden başka alternatif kalmadığını açıkladı.

Fuarda yer almak için stant kiralayan ülkelerin ve şirketlerin kayıpları konusunda nasıl bir çözüm planlandığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

ITB yetkilileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada, kendi açılarından fuarın ertelenmesini gereken bir durum görmediklerini ve fuar alanlarındaki ek temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin yeterli olacağını belirtmişti.

ITB’nin iptalinin dünyadaki turizm sektörü açısından büyük mali kayıplara yol açması bekleniyor. Dünya turizm endüstrisinin nabzının attığı fuara geçen yıl 181 ülkeden 10 bin dolayında işletme ve kurum katılmış, Türkiye'den de 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar fuar kapsamında kendini tanıtma fırsatı bulmuştu. Türk katılımcılar, ITB’yi yaz turizmine yönelik rezervasyonlar açısından en önemli etkinlik olarak tanımlarken, ITB’de yapılan anlaşmaların ve bağlanan ortaklıkların hacminin yedi milyar Euro'yu geçtiği haber verilmişti.

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