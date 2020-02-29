Dünyanın En Büyük Turizm Fuarı Corona Nedeniyle İptal Edildi

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin, açılmasına sayılı günler kala Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Sağlık Bakanı Jens Spahn başlanlığında oluşturulan oluşturduğu "Federal Hükümet Kriz Masası", uzmanların görüşlerini aldıktan sonra, 4 Mart'ta açılması planlanan ITB'nin iptal edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Konuyla ilgili ITB organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, dünyanın dört bir köşesinden yaklaşık 150 bin ziyaretçinin beklendiği turizm fuarında Corona virüslü ziyaretçi riskinin çok yüksek olduğu belirtilerek, iptalinin kamunun yararına olduğu belirtildi.

Fuarın organizatörü Berlin Fuarlar Şirketi, federal makamlarca gelecek tüm talimatları uygulayacaklarını bildirirken, Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen tedbirlerin kalan kısa sürede yaşama geçirilmesinin imkansız olduğunu belirterek, fuarı iptalden başka alternatif kalmadığını açıkladı.

Fuarda yer almak için stant kiralayan ülkelerin ve şirketlerin kayıpları konusunda nasıl bir çözüm planlandığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.