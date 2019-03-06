Dünyanın en büyük turizm fuarı kapılarını açtı

Turist sayısı ve turizm harcamaları ise artmaya devam ediyor.Berlin'de başlayan dünyanın en büyük turizm fuarına (Uluslararası Turizm Borsası – ITB) 181 ülke ve bölgeden 10 bin dolayında işletme ve kurum katılıyor. Yılın en güzel günlerinin hayal ve düşlerinin pazarlandığı fuar salonlarını güneş, deniz, uçsuz bucaksız kumsal ve güler yüzlü insanların resmedildiği afişler süslüyor.

Turizm bütün dünyanın en önemli ekonomik branşları arasında yer alıyor. Yurt dışında tatil yapanların sayısı her yıl artıyor. 2018 yılında turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artışla bir milyar 400 milyona çıktı. Alman turistlerin bu pastadaki payları da oldukça büyük. 2018'de her Alman yılın ortalama 20 gününü tatilde geçirdi. Alman turistlerin tatil yaptıkları ülkelerdeki harcamaları da dâhil edildiğinde turizm harcamaları 2017 yılına göre yüzde 5 oranında artarak 95 milyar 600 milyon Euro'ya yükseldi.

Turizm patlamasının karanlık yüzü

Turist sayısının artması doğal olarak olumsuz sonuçlara da yol açıyor. Venedik, Amsterdam ya da Dubrovnik gibi beldeler artık turist alamaz hale geldi. Bu durum turizmcileri de oldukça düşündürüyor. Alman Turizmciler Birliği Başkanı Michael Frenzel, "Yüzlerce kişinin arasında Mona Lisa'yı seyretmek kime zevk verir" diyor. Frenzel kitleleri zaman ve mekâna yaymak için çaba gösterdiklerini söylüyor. Venedig turist yüküne dayanamadı ve ziyaretçi sayısına sınırlama getirdiği gibi kente girişi de ücrete bağladı.