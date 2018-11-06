Dünyanın en büyük yakıt ikmal sistemi, İstanbul Havalimanı'nda

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemlerine sahip olan İstanbul Havalimanı yakıt sistemlerinin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan denetimden başarıyla geçtiği ve bu vesileyle 31 Ekim’deki ilk uçuşlarda kullanılan yakıtların uçuş öncesi onay almış olduğu bildirildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, 29 Ekim'de gerçekleştirilen açılış öncesinde Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan kontrollerde yakıt sistemlerine onay verildi.

İstanbul Havalimanı, 300 bin metre küp depolama kapasitesine sahip tank sahası, yaklaşık 105 kilometre boru hattı, 512 uçak ikmal noktası, 73 ikmal aracı ile dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemine sahip oldu. IATA tarafından, 29 Ekim açılışı öncesinde Türk Hava Yolları, Lufthansa, Onur Air, SunExpress havayollarının temsilcilerinin de bulunduğu 5 kişilik uzman bir ekip tarafından, 2 gün boyunca incelemelerde bulunuldu. Yakıt sistemlerinin IATA standartlarına uygun şekilde devreye alınma kayıtları ve sistemler üzerinde birçok noktadan alınan yakıt numuneleri, denetçiler tarafından incelendi ve akredite laboratuvarlar tarafından yapılan testler sonucunda yakıtın uygunluğuna onay verildi.