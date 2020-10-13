Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan kadın: Hala çok küçük

Ukrayna’nın Kiev şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk 26 yaşında yaptırdığı ilk yanak dolgusundan sonra bir daha asla durmadı.

Anastasia Pokreschuk, daha büyük yanaklar istiyor.



26 yaşından beri yanaklarına dolgu yaptırıyor.



Ameliyatlardan önce böyle görünüyordu.



Bugüne dek ameliyatları için binlerce dolar harcayan Anastasia, durmayı düşünmediğini söyleyerek “Yanaklarımın çok büyük olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bana göre hala biraz küçükler. Onları yakında yeniletmem gerek” dedi.

Yüzüne yapılan operasyonları sayamadığını söyleyen Anastasia’nın dudaklarında, yanaklarında, ağzının kenarlarında dolgu, alnında botoks bulunuyor. Ayrıca çene ve yüz çizgisi de yeniden şekillendirilmiş.

Sıradışı yüz hatlarını paylaşan Anastasia’nın Instagram sayfasında 153 bin takipçisi bulunuyor.



Yüzüne yapılan müdahaleleri sayamadığını söyledi.



Anastasia yanaklarına dolgu yaptırıyor.



Dolgularını sevdiğini söyleyen Anastasia “Böyle göründüğüm için çok mutluyum. Yüzümün diğer bölgelerine de düzenli olarak dolgu yaptırıyorum. İnsanların beni tuhaf bulduğunun farkındayım, ama umursamıyorum” dedi.