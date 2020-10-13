HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan kadın: Hala çok küçük

Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan kadın: Hala çok küçük

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Instagram modeli, geçirdiği çok sayıda ameliyata rağmen yanaklarının hala çok küçük olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan kadın: Hala çok küçük

Ukrayna’nın Kiev şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk 26 yaşında yaptırdığı ilk yanak dolgusundan sonra bir daha asla durmadı.

Anastasia Pokreschuk, daha büyük yanaklar istiyor.
1
26 yaşından beri yanaklarına dolgu yaptırıyor.
2
Ameliyatlardan önce böyle görünüyordu.
3

Bugüne dek ameliyatları için binlerce dolar harcayan Anastasia, durmayı düşünmediğini söyleyerek “Yanaklarımın çok büyük olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bana göre hala biraz küçükler. Onları yakında yeniletmem gerek” dedi.

Yüzüne yapılan operasyonları sayamadığını söyleyen Anastasia’nın dudaklarında, yanaklarında, ağzının kenarlarında dolgu, alnında botoks bulunuyor. Ayrıca çene ve yüz çizgisi de yeniden şekillendirilmiş.
Sıradışı yüz hatlarını paylaşan Anastasia’nın Instagram sayfasında 153 bin takipçisi bulunuyor.
4
Yüzüne yapılan müdahaleleri sayamadığını söyledi.
5
Anastasia yanaklarına dolgu yaptırıyor.
6

Dolgularını sevdiğini söyleyen Anastasia “Böyle göründüğüm için çok mutluyum. Yüzümün diğer bölgelerine de düzenli olarak dolgu yaptırıyorum. İnsanların beni tuhaf bulduğunun farkındayım, ama umursamıyorum” dedi.

Sosyal medyadan nefret mesaları aldığını da söyleyen Anastasia “İnsanlar bana çirkin olduğumu ve kendimi öldürmemin daha iyi olduğunu söylüyor. Ama ben bunlara yalnızca gülüp geçiyorum” dedi.

Ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında dolgu yaptırmayı bırakmayacağını söyleyen Anastasia “Eskiden fareye benziyordum, burnum büyüktü. Ama şimdi büyük yanaklarım ve dudaklarım var” dedi.

Televizyon programında operasyonların tehlikesi sorulduğunda ise Anastasia “Tehlikeli olabilirler belki, ama bu işlemleri doktorlar yapıyor. Ben de kozmetoloji hakkında online eğitim alıyorum” dedi.

Anastasia’nın katıldığı televizyon programı Twitter’da da konuşuldu. Bir kullanıcı “Şu an televizyondaki kadın yüzüne ne yapmış?” yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Obez bireylere koronavirüs uyarısı! Risk 7 kat daha yüksekObez bireylere koronavirüs uyarısı! Risk 7 kat daha yüksek
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahiller dolup taştı! Ekim ayında yazı yaşıyorlar
Sahiller dolup taştı! Ekim ayında yazı yaşıyorlar
Van'da bulundu! Izgara planlı tarihi kent gün yüzüne çıkıyor
Van'da bulundu! Izgara planlı tarihi kent gün yüzüne çıkıyor
Obez bireylere koronavirüs uyarısı! Risk 7 kat daha yüksek
Obez bireylere koronavirüs uyarısı! Risk 7 kat daha yüksek
MNG Kargo iletişim yolları, telefon numarası, e-posta adresi
MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Letgo telefon numarası, müşteri hizmetleri, canlı destek
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
TikTok’un güzellerinden zengin erkekleri elde etme tüyoları
TikTok’un güzellerinden zengin erkekleri elde etme tüyoları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.