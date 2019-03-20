HABER

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Bolu’da yapımı devam eden Uluslararası Köroğlu Parkı’na inşa edilen ve Dünya’nın en büyükleri arasında yerini alan 70 metrelik Köroğlu heykeli ile kaide binası, yakılan Nevruz ateşiyle açıldı.Bolu Alpagut Mahallesi’nde yapımına 2017 yılında başlanan, 70 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun heykelleri arasında gösterilen Köroğlu Heykeli ve kaide binası, Türk Dünyasından birçok misafirin de katılımıyla açıldı.

Bolu’da yapımı devam eden Uluslararası Köroğlu Parkı’na inşa edilen ve Dünya’nın en büyükleri arasında yerini alan 70 metrelik Köroğlu heykeli ile kaide binası, yakılan Nevruz ateşiyle açıldı.

Bolu Alpagut Mahallesi’nde yapımına 2017 yılında başlanan, 70 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun heykelleri arasında gösterilen Köroğlu Heykeli ve kaide binası, Türk Dünyasından birçok misafirin de katılımıyla açıldı. Heykel önünde gerçekleştirilen açılışa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan Büyükelçileri, Köroğlu Heykeli Heykeltraşı Murat Mansurov, daire müdürleri, Türk Dünyasından birçok misafir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz ateşinin yakılması ve örste çekiç dövülmesiyle yapılan açılış öncesinde konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bolu ile Türk dünyasının kucaklaşması için Türksoy ve UNESCO Türkiye Temsilciliği’yle beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde, Uluslararası heyetin önderliğinde yaptığımız yarışmada kazanan heykelin yapımı ve yerleştirilmesi bitti. İnşallah önümüzdeki süreçte bu büyük parkın da açılışını da gerçekleştireceğiz. Bolu en yüksek yerinde çok önemli anıt bir heykel, aynı zamanda bir sanat eseri olarak Bolu’ya katkı yapılmış oldu. Nevruzla beraber açılışı yapmış olmak Türk dünyasında önemli bir gelişme. Nevruz denilince Türk dünyasının baharı, bayramı. Bu bayramla ilgili nasıl Köroğlu ile Bolu’nun bir bağı varsa, Nevruz olarak da Seben’deki Nevruz Tepesi Türk dünyasında tek Nevruz Tepesi olarak anılıyor. Bunlarla beraber Bolu markalaşacak. Bolu turizm, spor, sağlık, üniversite kenti olacak. Bolu daha kendini daha da iyi anlatabilmiş olacak” dedi.

Konuşmaların ardından yakılan Nevruz ateşi ile dev heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Üzerinden 16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.