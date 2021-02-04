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Dünyanın en cimri kadını yemeğini bulaşık makinesinde pişiriyor

04.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en cimri kadını yemeğini bulaşık makinesinde pişiriyor

Birçok insan para biriktirmeyi sevse de, tasarruf etmek için evin içinde tek bir ampulle dolaşan ve dünyanın en cimri kadını olarak bilinen Stephanie Bennet biriktirme işini uç noktalara taşıyor.

Tutumluluğunun uç noktalara vardığı Stephanie Bennet giderlerini düşük tutmak için evde olduğu sürece yalnızca tek bir ampul kullanıyor, çamaşır kurutucusundan çıkan yün pamuk tiftiklerini ojesini çıkarmada ve makyaj temizlemede kullanıyor.

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Evin içinde tek bir ampülle dolaşan Stephanie bu sayede ayda 60 dolar elektrik tasarrufu yapabileceğini düşünüyor.

TEK KURUŞ HARCAMAK İSTEMİYOR

Stephanie’nin bu tavırlarını anlamadığını söyleyen erkek arkadaşı Patrick Robinson ise “Stephanie’nin iyi bir işi var, bir doktorun ofisinde çalışıyor. Gayet iyi kazanıyor ama o hiçbir şey harcamamak istiyor. Çok saçma olsa da Stephanie’i seviyorum” dedi.

Stephanie evin içinde tek bir ampülle geziyor.

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TLC’nin Extreme Cheapskates adlı programında yer alan Stephanie, aynı zamanda zaman ayarlı bir duş kullanıyor. Duş için ayarlanan zamansa sadece sabunlanmak ve durulanmak için ayarlı.

Patrik ise kız arkadaşının duşta zaman kısıtlaması hakkında “Su faturasından tasarruf etmeyi sevdiği için uzun uzun duş almak yasak. Tüm vücudumu yıkayamıyorum” dedi.

Stephanie’nin erkek arkadaşı Patrick.

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Makarna haşlarken defalarca aynı suyu kullanan Stephanie, söz konusu market alışverişi olunca muzları tartıya koymadan önce soyuyor, üzümleri sapından ayıklıyor.

Tüm bunlar arasında en şaşırtıcı olan ise Stephanie’nin yemek pişirme alışkanlıkları. Stephanie yemek pişirirken bulaşık makinesini kullanarak bu sayede sudan tasarruf ediyor.

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Yemeğin içine su girmemesi için yemek kaplarını folyo ile sıkıca sarması gerekse de, fırını çalıştırmak yerine folyo harcamayı tercih eden Stephanie “Bu şekilde soslu, lazanya, balık, her şeyi pişirebiliyorum” dedi.

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