Dünyanın en cimri kadını yemeğini bulaşık makinesinde pişiriyor

Tutumluluğunun uç noktalara vardığı Stephanie Bennet giderlerini düşük tutmak için evde olduğu sürece yalnızca tek bir ampul kullanıyor, çamaşır kurutucusundan çıkan yün pamuk tiftiklerini ojesini çıkarmada ve makyaj temizlemede kullanıyor.

Evin içinde tek bir ampülle dolaşan Stephanie bu sayede ayda 60 dolar elektrik tasarrufu yapabileceğini düşünüyor.

TEK KURUŞ HARCAMAK İSTEMİYOR

Stephanie’nin bu tavırlarını anlamadığını söyleyen erkek arkadaşı Patrick Robinson ise “Stephanie’nin iyi bir işi var, bir doktorun ofisinde çalışıyor. Gayet iyi kazanıyor ama o hiçbir şey harcamamak istiyor. Çok saçma olsa da Stephanie’i seviyorum” dedi.

Stephanie evin içinde tek bir ampülle geziyor.

TLC’nin Extreme Cheapskates adlı programında yer alan Stephanie, aynı zamanda zaman ayarlı bir duş kullanıyor. Duş için ayarlanan zamansa sadece sabunlanmak ve durulanmak için ayarlı.

Patrik ise kız arkadaşının duşta zaman kısıtlaması hakkında “Su faturasından tasarruf etmeyi sevdiği için uzun uzun duş almak yasak. Tüm vücudumu yıkayamıyorum” dedi.