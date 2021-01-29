‘Dünyanın En Cimri Milyoneri’ lakaplı kadın hiçbir şey satın almıyor ve kedi maması yiyerek yaşıyor

50 yaşındaki Aimee Elizabeth’in 5.3 milyon dolar değerinde serveti olsa da, o para harcamaktan hoşlanan biri değil.

Las Vegas’ta yaşayan ve her ay geçinmek için kendisine 1.000 dolar bütçe ayıran Aimee, hayatının her alanında tasarruf yapmak için çok çalıştığını söyledi.

İLGİNÇ TASARRUF YÖNTEMLERİ

TLC ekranlarında Exrtreme Cheapskates adlı programa çıkan Aimee “Su ısıtıcımı her zaman kapalı tutuyorum. Duş almak için gereken suyu ısıtmak için 22 dakikaya ihtiyacım var ve her sabah su ısıtıyorum” dedi. Multi milyoner olan Aimee bu numarası sayesinde ayda 80 dolar tasarruf ettiğini söyledi.

Aimee’nin evi eski eşi Michael’dan boşanınca kendisine kalmış; ancak alışılmadık bir şekilde Michael Aimee’nin her ay tasarruf edebilmesi için evi ücretsiz olarak temizliyor.

Aimee ev temizliği yapan eski eşinin böylece bedavaya egzersiz yaparak sağlıklı ve formda kaldığını, her iki tarafın da bu işten kazançlı çıktığını söyledi.

Aimee’nin para tasarrufu yaparken kullandığı başka bir numara da ton balığı konservesi satın almak yerine konserve kedi maması kullanmayı tercih etmesi.