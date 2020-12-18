Dünyanın “en çirkin orkidesi” 2020’de yeni keşfedilen türler arasında

Yılın en iyi 10 keşfi listesinde yer alan “dünyanın en çirkin orkidesine ilişkin araştırmacılar, “Bu orkidenin 11 milimetre boyutundaki çiçekleri küçük, kahverengi ve oldukça çirkin” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte söz konusu bitki nesli tehdit altında olan türler arasında yer alıyor.

Keşiflere İlişkin açıklama yapan, araştırma lideri Martin Cheek, “Yeni keşfedilen bitiki ve mantar türlerinin bazıları bulundukları ekosistem için önemli bir besin kaynağıyken, bir kısmı gelecekte gıda veya ilaca dönüşme potansiyeline sahip. Ancak, karşımızdaki acı gerçeklik küçümsenemez. Beş bitkiden ikisinin nesli tükenme tehdidi altındayken, bitkileri yok olmadan önce bulmak, tanımlamak, adlandırmak ve korumak zamana karşı bir yarış" ifadelerini kullandı.

