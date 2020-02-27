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Dünyanın en çok kullanılan hile kodunun sahibi hayatını kaybetti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Konami Code isimli hile kodunun mucidi Kazuhisa Hashimoto hayatını kaybetti. 80'li yıllara damgasını vuran Konami oyunları için hile kodları geliştiren Hashimoto'nun ölümünü arkadaşı Twitter'dan açıkladı.

Dünyanın en çok kullanılan hile kodunun sahibi hayatını kaybetti

80'li yıllar konsollar için de parlak yıllardı. Size bu tarih biraz ilginç gelse de Konami oyunları o dönemlerde oldukça popülerdi. Konami oyunları ile haşır neşir olan bazı insanlar zorlanmamak adına bazı hile kodlarına başvuruyordu. Kazuhisa Hashimoto ise bu hile kodlarından en meşhuru olan Konami Code'un mucidiydi. Bu kod sayesinde milyonlarca oyuncu Konami oyunlarındaki zorlukları başarıyla aştı. Aradan geçen onca yılın ardından Kazuhisa Hashimoto'dan üzücü bir haber geldi.

KAZUHİSA HASHİMOTO HAYATINI KAYBETTİ

Kazuhisa Hashimoto'nun arkadaşı Twitter hesabı üzerinden Hashimoto'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. ''yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, sol, sağ, sol, sağ, B, A'' sıramasıyla başlayan Konami Code, Konami oyunlarında oyunculara büyük yardımcı oluyordu. Bu hile kodu sayesinde oyuncular oyundaki sürpriz yumurtaların kilidini açabiliyordu.

Kazuhisa Hashimoto

GELİŞTİRDİĞİ HİLE KODU ONLARCA OYUNDA KULLANILDI

Konami'nin dünya çapındaki takipçilerini kaybetmemek adına oyunlarından kaldırmadığı hile kodu, Hashimoto'nun oyuncular tarafından daha da saygıdeğer birisi olmasını sağladı. Bugün ise Contra, Gradius ve Castlevania gibi onlarca Konami oyununda kullanılan hile kodunun mucidinin ölümü, 80'lerin oyun dünyasına hakim olan herkesi derinden üzdü.

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Kazuhisa Hashimoto Konami Konami Code Konami hile kodu Contra Gradius Castlevania oyun

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