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'Dünyanın en dar sokağı'na ilgi arttı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

  HİTİT medeniyetinin başkenti, leblebisi ile ünlü, 'Dünyanın Merkezi' heykelinin bulunduğu Çorum'da, 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor.

'Dünyanın en dar sokağı'na ilgi arttı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- HİTİT medeniyetinin başkenti, leblebisi ile ünlü, 'Dünyanın Merkezi' heykelinin bulunduğu Çorum'da, 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor.
Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, günümüzde ise 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken dar sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor.
Üniversite öğrencisi Esma Yalçın, "Ben kent merkezine geldiğimde bu dar sokağa mutlaka uğruyorum. Küçücük dükkanlar ve çekiç sesleri duymak çok güzel, ayrıca yarım asırlık tarihe sahip dükkarların önünde fotoğraf çektirmeden de gitmiyorum" dedi.
Sultan Topaloğlu ise "Arkadaşlarımızla fırsat buldukça buraya geliyoruz. İki kişinin güçlükle geçebileceği dar sokağın bir ucundan bir ucuna yürüyoruz. Yarım asırlık dükkanların kepenk önlerinde fotoğraf çektirmek çok güzel. Yetkililer bu dar sokağa mutlaka sahip çıkmalılar" diye konuştu.
Dikiciler sokağında esnaflık yapan İhsan Kara da “Burada ayakkabı tamiri yapıyorum. Bu sokağın özelliği dünyanın en dar sakağı olmasıdır. Burada gelin damat gelir tarihi yer olduğu için fotoğraf çekimi yaptırırlar. Üniversiteli öğrencilerde bu sokağı çok severler ve onlarda fotoğraf çektirirler. Burada 37 dükkân var. 6'sı açık. Çoğu sohbet etmek için dükkanını açar hatta Kur'an bile okunan dükkan var" ifadelerini kullandı.
Ayakkabı tamircisi Erdal Şahin ise "Dikiciler Sokağında restorasyon çalışması yapılırsa dahada güzelleşecektir. Burada yerli ve yabancı turistler geliyor. İnsanlar burada fotoğraf çektiriyor" diyerek sokağın turizme kazandırılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

'Dünyanın en dar sokağı'na ilgi arttı'Dünyanın en dar sokağı'na ilgi arttı'Dünyanın en dar sokağı'na ilgi arttı'Dünyanın en dar sokağı'na ilgi arttı

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