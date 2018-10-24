Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Yapılan araştırmada 'Dindar bir insanım', 'dindar değilim', 'ateistim', 'yanıt yok' seçenekleri arasından birini tercih eden katılımcılar ülkelerinin dindar sıralamasındaki yerini belirledi. İşte ülke ülke verilen cevaplar ve yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin dindar ülke sıralamasındaki yeri...
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BULGARİSTAN
Dindar bir insanım: 51% Dindar değilim: 36% Ateistim: 3% Yanıt yok: 11%
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UKRAYNA
Dindar bir insanım: 53% Dindar değilim: 36% Ateistim: 6% Yanıt yok: 4%
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ABD
Dindar bir insanım: 56% Dindar değilim: 32% Ateistim: 7% Yanıt yok: 4%
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ARNAVUTLUK
Dindar bir insanım: 56% Dindar değilim: 30% Ateistim: 9% Yanıt yok: 5%
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ENDONEZYA
Dindar bir insanım: 58% Dindar değilim: 30% Ateistim: 0% Yanıt yok: 12%
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PORTEKİZ
Dindar bir insanım: 59% Dindar değilim: 29% Ateistim: 9% Yanıt yok: 3%
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RUSYA
Dindar bir insanım: 61% Dindar değilim: 23% Ateistim: 7% Yanıt yok: 9%
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FİLİSTİN
Dindar bir insanım: 61% Dindar değilim: 34% Ateistim: 1% Yanıt yok: 4%
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MEKSİKA
Dindar bir insanım: 61% Dindar değilim: 28% Ateistim: 8% Yanıt yok: 2%
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IRAK
Dindar bir insanım: 64% Dindar değilim: 34% Ateistim: 0% Yanıt yok: 2%
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İTALYA
Dindar bir insanım: 69% Dindar değilim: 18% Ateistim: 8% Yanıt yok: 5%
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MOĞOLİSTAN
Dindar bir insanım: 71% Dindar değilim: 21% Ateistim: 8% Yanıt yok: 0%
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LÜBNAN
Dindar bir insanım: 71% Dindar değilim: 26% Ateistim: 2% Yanıt yok: 1%
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PERU
Dindar bir insanım: 72% Dindar değilim: 20% Ateistim: 3% Yanıt yok: 6%
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YUNANİSTAN
Dindar bir insanım: 73% Dindar değilim: 15% Ateistim: 7% Yanıt yok: 5%
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TÜRKİYE
Dindar bir insanım: 74% Dindar değilim: 12% Ateistim: 6% Yanıt yok: 8%
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SIRBİSTAN
Dindar bir insanım: 75% Dindar değilim: 17% Ateistim: 4% Yanıt yok: 4%
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BOSNA HERSEK
Dindar bir insanım: 75% Dindar değilim: 21% Ateistim: 1% Yanıt yok: 2%
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İRAN
Dindar bir insanım: 77% Dindar değilim: 16% Ateistim: 4% Yanıt yok: 3%
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EKVADOR
Dindar bir insanım: 78% Dindar değilim: 16% Ateistim: 2% Yanıt yok: 4%
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ARJANTİN
Dindar bir insanım: 78% Dindar değilim: 16% Ateistim: 4% Yanıt yok: 2%
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DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
Dindar bir insanım: 80% Dindar değilim: 9% Ateistim: 8% Yanıt yok: 4%
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BANGLADEŞ
Dindar bir insanım: 80% Dindar değilim: 19% Ateistim: 0% Yanıt yok: 1%
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POLONYA
Dindar bir insanım: 82% Dindar değilim: 9% Ateistim: 1% Yanıt yok: 8%
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BREZİLYA
Dindar bir insanım: 82% Dindar değilim: 15% Ateistim: 2% Yanıt yok: 1%
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PANAMA
Dindar bir insanım: 84% Dindar değilim: 10% Ateistim: 3% Yanıt yok: 3%
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MAKEDONYA
Dindar bir insanım: 84% Dindar değilim: 10% Ateistim: 1% Yanıt yok: 5%
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KOLOMBİYA
Dindar bir insanım: 84% Dindar değilim: 11% Ateistim: 3% Yanıt yok: 2%
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PARAGUAY
Dindar bir insanım: 87% Dindar değilim: 7% Ateistim: 2% Yanıt yok: 4%
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ROMANYA
Dindar bir insanım: 89% Dindar değilim: 6% Ateistim: 3% Yanıt yok: 2%
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FİLİPİNLER
Dindar bir insanım: 90% Dindar değilim: 9% Ateistim: 0% Yanıt yok: 1%
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FİJİ
Dindar bir insanım: 92% Dindar değilim: 6% Ateistim: 2% Yanıt yok: 0%
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ERMENİSTAN
Dindar bir insanım: 92% Dindar değilim: 4% Ateistim: 2% Yanıt yok: 1%
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PAKİSTAN
Dindar bir insanım: 93% Dindar değilim: 5% Ateistim: 1% Yanıt yok: 1%
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KOSOVA
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 3% Ateistim: 0% Yanıt yok: 3%
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FİLDİŞİ SAHİLLERİ
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 6% Ateistim: 0% Yanıt yok: 0%
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PAPUA YENİ GİNE
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 5% Ateistim: 0% Yanıt yok: 1%
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HİNDİSTAN
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 3% Ateistim: 2% Yanıt yok: 1%
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GANA
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 1% Ateistim: 0% Yanıt yok: 5%
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NİJERYA
Dindar bir insanım: 97% Dindar değilim: 2% Ateistim: 0% Yanıt yok: 1%
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TAYLAND
Dindar bir insanım: 98% Dindar değilim: 1% Ateistim: 1% Yanıt yok: 0%
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