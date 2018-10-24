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Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Pek çok ülkede 66 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma dünyanın en dindar ülkesini ortaya çıkardı. Barem ve WIN/ Gallup International tarafından yürütülen çalışmada insanlara din açısından kendilerini nasıl tanılmadıkları soruldu.

Yapılan araştırmada 'Dindar bir insanım', 'dindar değilim', 'ateistim', 'yanıt yok' seçenekleri arasından birini tercih eden katılımcılar ülkelerinin dindar sıralamasındaki yerini belirledi. İşte ülke ülke verilen cevaplar ve yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin dindar ülke sıralamasındaki yeri...

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BULGARİSTAN

BULGARİSTAN
Dindar bir insanım: 51% Dindar değilim: 36% Ateistim: 3% Yanıt yok: 11%
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UKRAYNA

UKRAYNA
Dindar bir insanım: 53% Dindar değilim: 36% Ateistim: 6% Yanıt yok: 4%
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ABD

ABD
Dindar bir insanım: 56% Dindar değilim: 32% Ateistim: 7% Yanıt yok: 4%
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ARNAVUTLUK

ARNAVUTLUK
Dindar bir insanım: 56% Dindar değilim: 30% Ateistim: 9% Yanıt yok: 5%
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ENDONEZYA

ENDONEZYA
Dindar bir insanım: 58% Dindar değilim: 30% Ateistim: 0% Yanıt yok: 12%
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PORTEKİZ

PORTEKİZ
Dindar bir insanım: 59% Dindar değilim: 29% Ateistim: 9% Yanıt yok: 3%
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RUSYA

RUSYA
Dindar bir insanım: 61% Dindar değilim: 23% Ateistim: 7% Yanıt yok: 9%
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FİLİSTİN

FİLİSTİN
Dindar bir insanım: 61% Dindar değilim: 34% Ateistim: 1% Yanıt yok: 4%
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MEKSİKA

MEKSİKA
Dindar bir insanım: 61% Dindar değilim: 28% Ateistim: 8% Yanıt yok: 2%
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IRAK

IRAK
Dindar bir insanım: 64% Dindar değilim: 34% Ateistim: 0% Yanıt yok: 2%
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İTALYA

İTALYA
Dindar bir insanım: 69% Dindar değilim: 18% Ateistim: 8% Yanıt yok: 5%
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MOĞOLİSTAN

MOĞOLİSTAN
Dindar bir insanım: 71% Dindar değilim: 21% Ateistim: 8% Yanıt yok: 0%
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LÜBNAN

LÜBNAN
Dindar bir insanım: 71% Dindar değilim: 26% Ateistim: 2% Yanıt yok: 1%
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PERU

PERU
Dindar bir insanım: 72% Dindar değilim: 20% Ateistim: 3% Yanıt yok: 6%
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YUNANİSTAN

YUNANİSTAN
Dindar bir insanım: 73% Dindar değilim: 15% Ateistim: 7% Yanıt yok: 5%
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TÜRKİYE

TÜRKİYE
Dindar bir insanım: 74% Dindar değilim: 12% Ateistim: 6% Yanıt yok: 8%
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SIRBİSTAN

SIRBİSTAN
Dindar bir insanım: 75% Dindar değilim: 17% Ateistim: 4% Yanıt yok: 4%
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BOSNA HERSEK

BOSNA HERSEK
Dindar bir insanım: 75% Dindar değilim: 21% Ateistim: 1% Yanıt yok: 2%
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İRAN

İRAN
Dindar bir insanım: 77% Dindar değilim: 16% Ateistim: 4% Yanıt yok: 3%
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EKVADOR

EKVADOR
Dindar bir insanım: 78% Dindar değilim: 16% Ateistim: 2% Yanıt yok: 4%
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ARJANTİN

ARJANTİN
Dindar bir insanım: 78% Dindar değilim: 16% Ateistim: 4% Yanıt yok: 2%
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DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
Dindar bir insanım: 80% Dindar değilim: 9% Ateistim: 8% Yanıt yok: 4%
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BANGLADEŞ

BANGLADEŞ
Dindar bir insanım: 80% Dindar değilim: 19% Ateistim: 0% Yanıt yok: 1%
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POLONYA

POLONYA
Dindar bir insanım: 82% Dindar değilim: 9% Ateistim: 1% Yanıt yok: 8%
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BREZİLYA

BREZİLYA
Dindar bir insanım: 82% Dindar değilim: 15% Ateistim: 2% Yanıt yok: 1%
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PANAMA

PANAMA
Dindar bir insanım: 84% Dindar değilim: 10% Ateistim: 3% Yanıt yok: 3%
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MAKEDONYA

MAKEDONYA
Dindar bir insanım: 84% Dindar değilim: 10% Ateistim: 1% Yanıt yok: 5%
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KOLOMBİYA

KOLOMBİYA
Dindar bir insanım: 84% Dindar değilim: 11% Ateistim: 3% Yanıt yok: 2%
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PARAGUAY

PARAGUAY
Dindar bir insanım: 87% Dindar değilim: 7% Ateistim: 2% Yanıt yok: 4%
30 / 41

ROMANYA

ROMANYA
Dindar bir insanım: 89% Dindar değilim: 6% Ateistim: 3% Yanıt yok: 2%
31 / 41

FİLİPİNLER

FİLİPİNLER
Dindar bir insanım: 90% Dindar değilim: 9% Ateistim: 0% Yanıt yok: 1%
32 / 41

FİJİ

FİJİ
Dindar bir insanım: 92% Dindar değilim: 6% Ateistim: 2% Yanıt yok: 0%
33 / 41

ERMENİSTAN

ERMENİSTAN
Dindar bir insanım: 92% Dindar değilim: 4% Ateistim: 2% Yanıt yok: 1%
34 / 41

PAKİSTAN

PAKİSTAN
Dindar bir insanım: 93% Dindar değilim: 5% Ateistim: 1% Yanıt yok: 1%
35 / 41

KOSOVA

KOSOVA
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 3% Ateistim: 0% Yanıt yok: 3%
36 / 41

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

FİLDİŞİ SAHİLLERİ
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 6% Ateistim: 0% Yanıt yok: 0%
37 / 41

PAPUA YENİ GİNE

PAPUA YENİ GİNE
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 5% Ateistim: 0% Yanıt yok: 1%
38 / 41

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 3% Ateistim: 2% Yanıt yok: 1%
39 / 41

GANA

GANA
Dindar bir insanım: 94% Dindar değilim: 1% Ateistim: 0% Yanıt yok: 5%
40 / 41

NİJERYA

NİJERYA
Dindar bir insanım: 97% Dindar değilim: 2% Ateistim: 0% Yanıt yok: 1%
41 / 41

TAYLAND

TAYLAND
Dindar bir insanım: 98% Dindar değilim: 1% Ateistim: 1% Yanıt yok: 0%
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Anahtar Kelimeler:
din ülke Türkiye

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