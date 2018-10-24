Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Yapılan araştırmada 'Dindar bir insanım', 'dindar değilim', 'ateistim', 'yanıt yok' seçenekleri arasından birini tercih eden katılımcılar ülkelerinin dindar sıralamasındaki yerini belirledi. İşte ülke ülke verilen cevaplar ve yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin dindar ülke sıralamasındaki yeri...