HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi: Son 4 çocuk kaldı

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi: Son 4 çocuk kaldı

24.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin batı kıyısındaki Boryeong kentinden feribotla bir saat mesafedeki Nokdo adasında yalnızca 4 çocuk kaldı.

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi: Son 4 çocuk kaldı

Güney Kore'nin batı kıyısındaki Boryeong'dan 75 dakikalık feribot yolculuğu ulaşılan Nokdo adası eskiden yüzlerce kişiye ev sahipliği yapıyordu. Ancak, on yıllardır süren kentleşme, adanın sakinlerini Kore anakarasında daha iyi ve daha modern bir yaşam sürdürmeye zorladığından nüfus hızla düştü.

NÜFUSUN AZALMASINDA ETKİLİ BİRÇOK FAKTÖR VAR

Bununla birlikte, South China Morning Post gazetesi ülkenin toplam doğurganlık oranının geçen yıl 0.84'e gerilediğini açıkladı. Ülkedeki doğurganlık hızının yavaşlamasının nedenleri arasınd agenç çiftlerin evlenme ve aile kurma konusundaki isteksizliklerinden başkent Seul’deki hayat pahalılığına kadar birçok neden sıralandı. Ayrıca, Covid-19 salgının ekonomik etkileri ve neden olduğu yaygın iş kayıplarının da doğurganlık oranının azalmasına neden olabileceği belirtildi.

ÇALIŞAN NÜFUS SAYISINDA ENDİŞENLENDİREN DÜŞÜŞ

Güney Kore hükümeti, çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için 2022'den itibaren doğum başına 2 milyon won (1.826 $) ikramiye vereceğini ve çocuğun ilk doğum gününe kadar ayda 300.000 won (2 bin 110 TL) ) ödeyeceğini açıkladı. Ekonomi ve finans Başbakan yardımcısı Hong Nam-ki, hükümetin ülkenin doğum oranını artırmak için 2025 yılları arasında toplam 196 trilyon won ödemeyi planladığını söyledi. Hong, "Demografik cephede kritik bir noktadayız. Çalışan nüfus bu yıl 230 bin azalarak 37, 36 milyona geriledi. Gelecek yıl bu nüfus bir 230 bin daha düşecek. Şimdi başlamazsak, bir nüfus uçurumuyla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar hareketli bir balıkçı köyü olan turistik kasaba şu anda çoğu 60 yaşın üzerinde olan sadece 100 kadar sakine ev sahipliği yapıyor. Kaybolma noktasına gelen Nokdo, Güney Kore’deki nüfus krizinin tüm yönleriyle görülebildiği küçük bir ada.

SADECE 4 ÇOCUK VAR

Adanın üzerinde yaşayan 4 çocuk var. 10 yaşındaki Lyoo Chan-hee, 7 yaşındaki kız kardeşi Chae-hee, en küçük kız kardeşi 3 yaşındaki Ye-hee, 3, adanın papazı Lee Geun-pil'in kızı 9 yaşındaki Si-hu.

Chan-hee, Reuters muhabirlerine "Burada daha fazla arkadaşım olursa harika olur çünkü oynamak için daha fazla seçeneğim olabilir” diyerek, yaşıtlarının az olmasına dikkat çekti.

Chan-hee, kıyı şeridinde akranlarıyla koşuşturmak yerine 66 yaşındaki adalı Kim Si-young ile oynuyor. Kim, Reuters'a "Ada okulu 2006'da kapandığında çok ağladım. Nokdo'yu korumak istiyorum ama burada daha az insan görmek iç karartıcı” dedi.

NOKDO'NUN BİR GELECEĞİ OLMAYABİLİR

Adada tarım işçisi olarak çalışan adanın genç sakinlerinden biri olan Lyoo Geun-pil, ise Nokdo'nun "cennet gibi bir yer" olduğunu ve çocuk yetiştirmek için çok uygun bir yer olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak, Nokdo’nun yakın bir zamanda ortadan kaybolacağından" endişeleniyor.

Lyoo, "Chan-hee'nin iki yıl içinde bir ortaokula gitmesi gerekiyor… Buradan Chan-hee'ye ortaokul eğitimi vermenin bir yolunu bularak adadaki insanlara biraz umut vermek istiyorum," dedi.

Nokdo'daki son ilkokul, hem öğrenci hem de öğretmen eksikliği nedeniyle 2006 yılında kapandı ve geri kalan çocuklar için öğrenim olanakları artık geçici bir mini sınıf ve anakaradan gelen bir öğretmenle sınırlı.

Ancak, Nokdo'nun tüm yeterziliklerine rağmen çocuklar burada yaşamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Chan-hee, "Seul çok kalabalık, gürültülü ve hava iyi değil. Nokdo'nun trafiği yok, gürültülü değil ve hava temiz. Dışarıda daha aktif oynayabiliyorum, bu yüzden burayı seviyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
NASA, Mars'ta helikopter uçuracak!NASA, Mars'ta helikopter uçuracak!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Türk bilim insanları açıkladı: Ömür uzatılabilir!

Türk bilim insanları açıkladı: Ömür uzatılabilir!

Hindistan'da yeni bir 'çifte mutant varyant' saptandı!

Hindistan'da yeni bir 'çifte mutant varyant' saptandı!

NASA Mars'ta helikopter uçuracak!

NASA, Mars'ta helikopter uçuracak!

Şeytanın aklına gelmez! Planları tıkır tıkır işliyordu ama peruklar kaldırılınca şoke eden gerçek ortaya çıktı

Peruklar kaldırılınca şoke eden gerçek ortaya çıktı

ABD'nin en büyük toprak sahibi Gates'in neden bu kadar arazisi var?

ABD'nin en büyük toprak sahibi Gates neden bu kadar arazi aldı?

Avustralya’da sel sularında mahsur kalan kişi arabasında ölü bulundu

Sel sularında mahsur kaldı, arabasında ölü bulundu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.