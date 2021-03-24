Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi: Son 4 çocuk kaldı

Güney Kore'nin batı kıyısındaki Boryeong'dan 75 dakikalık feribot yolculuğu ulaşılan Nokdo adası eskiden yüzlerce kişiye ev sahipliği yapıyordu. Ancak, on yıllardır süren kentleşme, adanın sakinlerini Kore anakarasında daha iyi ve daha modern bir yaşam sürdürmeye zorladığından nüfus hızla düştü. NÜFUSUN AZALMASINDA ETKİLİ BİRÇOK FAKTÖR VAR Bununla birlikte, South China Morning Post gazetesi ülkenin toplam doğurganlık oranının geçen yıl 0.84'e gerilediğini açıkladı. Ülkedeki doğurganlık hızının yavaşlamasının nedenleri arasınd agenç çiftlerin evlenme ve aile kurma konusundaki isteksizliklerinden başkent Seul’deki hayat pahalılığına kadar birçok neden sıralandı. Ayrıca, Covid-19 salgının ekonomik etkileri ve neden olduğu yaygın iş kayıplarının da doğurganlık oranının azalmasına neden olabileceği belirtildi. ÇALIŞAN NÜFUS SAYISINDA ENDİŞENLENDİREN DÜŞÜŞ Güney Kore hükümeti, çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için 2022'den itibaren doğum başına 2 milyon won (1.826 $) ikramiye vereceğini ve çocuğun ilk doğum gününe kadar ayda 300.000 won (2 bin 110 TL) ) ödeyeceğini açıkladı. Ekonomi ve finans Başbakan yardımcısı Hong Nam-ki, hükümetin ülkenin doğum oranını artırmak için 2025 yılları arasında toplam 196 trilyon won ödemeyi planladığını söyledi. Hong, "Demografik cephede kritik bir noktadayız. Çalışan nüfus bu yıl 230 bin azalarak 37, 36 milyona geriledi. Gelecek yıl bu nüfus bir 230 bin daha düşecek. Şimdi başlamazsak, bir nüfus uçurumuyla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar hareketli bir balıkçı köyü olan turistik kasaba şu anda çoğu 60 yaşın üzerinde olan sadece 100 kadar sakine ev sahipliği yapıyor. Kaybolma noktasına gelen Nokdo, Güney Kore’deki nüfus krizinin tüm yönleriyle görülebildiği küçük bir ada. SADECE 4 ÇOCUK VAR Adanın üzerinde yaşayan 4 çocuk var. 10 yaşındaki Lyoo Chan-hee, 7 yaşındaki kız kardeşi Chae-hee, en küçük kız kardeşi 3 yaşındaki Ye-hee, 3, adanın papazı Lee Geun-pil'in kızı 9 yaşındaki Si-hu. Chan-hee, Reuters muhabirlerine "Burada daha fazla arkadaşım olursa harika olur çünkü oynamak için daha fazla seçeneğim olabilir” diyerek, yaşıtlarının az olmasına dikkat çekti. Chan-hee, kıyı şeridinde akranlarıyla koşuşturmak yerine 66 yaşındaki adalı Kim Si-young ile oynuyor. Kim, Reuters'a "Ada okulu 2006'da kapandığında çok ağladım. Nokdo'yu korumak istiyorum ama burada daha az insan görmek iç karartıcı” dedi. NOKDO'NUN BİR GELECEĞİ OLMAYABİLİR Adada tarım işçisi olarak çalışan adanın genç sakinlerinden biri olan Lyoo Geun-pil, ise Nokdo'nun "cennet gibi bir yer" olduğunu ve çocuk yetiştirmek için çok uygun bir yer olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak, Nokdo’nun yakın bir zamanda ortadan kaybolacağından" endişeleniyor.