HABER

Dünyanın en eski göleti kısmen kurudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Urartu Kralı II.

Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaptırılan ve dünyanın en eski göletlerinden olan 2 bin 545 rakımlı Turna (Keşiş) Gölünün, bu yıl etkili olan sıcak hava ve kuraklık sebebiyle büyük bir kısmı kurudu.
Urartu Kralı II. Rusa tarafından 2 bin 800 yıl önce küçük bir akarsu vadisinin önünün kapatılmasıyla meydana getirilen suni bir göl olan Turna Gölü de kurak geçen yaz aylarından nasibini aldı. Van’ın Gürpınar ilçesinde yer alan Turna Gölü, çok sayıda su kuşunun üreme ve yaşama alanını oluşturuyor. Bu yıl yaz mevsiminde Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, son yıllarda Van Gölü Havzası’nda da kendisini gösterdi. Van il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan göl, yağış olmaması ve yaz aylarında yanlış sulama yöntemleri nedeniyle kuruma noktasına geldi.
Suların büyük bir bölümünün çekildiği ve içerisindeki canlıların yok olduğu göl, bölgede besicilik yapan kimi vatandaşı sevindirirken, kimi vatandaşı da endişelendiriyor. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan ıslak çayırlardan dolayı bölgeye gelen besiciler, hayvanlarını taze otla besleme fırsatı buldu. Çekilen gölde ortaya çıkan taze otlardan dolayı hayvanlarını otlatmaya getiren Maşuk Serindere isimli vatandaş, köylerinde ot olmadığından dolayı koyunlarını Turna Gölü bölgesine getirdiğini söyledi. Gölün sıcak havalardan dolayı kuruduğunu ifade eden Serindere, gölün çekilmesinin işlerine geldiğini dile getirdi.
Öte yandan, göç dönemlerinde sürüler halinde çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan Turna Gölü’nde balık türleri arasında sazan ve aynalı sazan yaşıyor.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladıAnahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı
(Özel) 40 yıllık mağara hayatı bitti(Özel) 40 yıllık mağara hayatı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonbahar ekinoksu nedir? 2019 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

Sonbahar ekinoks ile neler değişir?

Günlük burç yorumları 23 Eylül Pazartesi - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Son dakika! Şırnak ve Kuzey Irak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Peş peşe operasyon haberi geliyor

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.