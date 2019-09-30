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Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı.

Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından mimar Auxentius’a inşa ettirilerek ’Justinian Köprüsü’ adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan ve halen kullanılan bin 635 yıllık Taşköprü’ye sprey boyalarla yazılan yazıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. “Ben hayalimi küllükte taşıyorum. Deryam. Emrah, Erdal Şen ortaklar çapraz. Ali Sami. Hadi gel buluşalım. Baran, Beren, Polat” şeklindeki yazıları kimlerin yazdığı ise bilinmiyor.
Dünyanın halen şehir içi trafikte kullanılan en eski köprüsü olma özelliğini de taşıyan Taşköprü’de sprey boya yazılan yazılardan bazılarının, yine aynı renk boyalar ile üzerinin boyanmak istendiği görüldü.

“Köprümüze bakmıyorlar”
Yazılara tepki gösteren vatandaşlardan Ali Çalışır, “Köprümüz, son zamanlarda turist çeken bir yer ama bakımsız. Yeni belediye seçimleri oldu, bizde yeni belediyeden beklentilerimiz var. Esnaf buradan para kazanıyor. Buraya bir güvenlik görevlisi görevlendirseler. Temizliği zayıf buranın. Çocuklar yazıyor, biz elimizden geldiği kadar bakıyoruz ama şu yazılara bakın. Yazılar 2-3 seneden beri var. Temizlenmeli. Köprümüze bakmıyorlar, köprü Adana’mızın simgesi” diye konuştu.
Ömer Ataş isimli vatandaş ise “Tarihi eserleri korumamız gerekiyor. Bu tür yazıları kimse beğenmiyor. İnsanlar işine, çocuklar okula gidiyor bu mantıksız bir şey. Burası turistlerin geldiği bir yer. Belediye bakım yapmalı. Burası dünyanın en eski köprülerinden birisi” diyerek tepkisini gösterdi.

"Göze hoş gözükmüyor"
Öğrenci Berfin Pekta de, "Ben her sabah bu yoldan gidip geliyorum böyle eski bir köprü yazılar falan yazıyorlar hoş değil. Giderken de hoş gözükmüyor gözümüze. Buranın bir tarihi var. Bunların silinmesini isteriz. Gerekli kişilere buradan söyleyelim” ifadelerini kullandı.
Adana’nın simgesi olarak kabul edilen ve aslen 21 gözlü olan Taşköprü, Seyhan Nehri’nin ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altında kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. Taşköprü, 8,7 metre genişliğinde ve 291 metre uzunluğunda.

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar
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