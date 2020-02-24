Dünyanın en eski maddesi bulundu: 7,5 milyar yıllık yıldız tozu

Bilim insanları, 1960'ların sonunda dünyaya düşen bir göktaşında buldukları yıldız tozunun 7,5 milyar yıl öncesine ait olduğunu tespit etti. Bu, dünya üzerinde bugüne kadar keşfedilen en eski madde.

ABD ve İsviçre'den bir grup bilim insanı, Avustralya'ya 1969 yılında düşen Murchison meteorunun bir bölümünde yer alan güneş öncesi parçacıkları inceledi ve elde ettikleri sonuçları akademik bir makale olarak yayınladı.

Makalenin başyazarı Chicago Üniversitesi'nden Doç. Dr. Philipp Heck, inceledikleri parçacıkları "yıldızlardan gelen katı numuneler ve gerçek yıldız tozu" olarak nitelendirdi.

En eski toz parçacıkları, Güneş Sistemi ortaya çıkmadan çok önce yıldızlarda oluştu. Yıldızlar öldüğünde, onu oluşturan parçacıklar da patlamayla uzay boşluğuna yayıldı.

"Güneş öncesi parçacık" olarak nitelendirilen bu tozlar, yeni yıldız, gezegen, uydu ve göktaşlarının oluşumunun bir parçası haline geldi.

'Çürümüş fıstık ezmesi gibi kokuyordu'

Makaleye imza atan bir diğer bilim insanı Jennika Greer, yaptıkları çalışmaya göktaşının üzerindeki parçaları toza çevirerek başladıklarını söyledi.