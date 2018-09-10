'Dünyanın en eski peyniri' Hırvatistan'da bulundu

Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesinde, bilim insanlarının dünyanın en eski peynirinin kalıntıları olduğuna inandığı nesneler bulundu.

Bilim insanları peynirin 7 bin yıl önce üretildiğini düşünüyor.

Uluslararası araştırmacılar, peynir üretiminin Avrupa'nın dönüşümünde önemli bir etkisi olduğunu söylüyor.

Pokrovnik köyünde bulunan çömlekler üzerinde yer alan yağ asitlerinin peynir kalıntısı olduğunu belirten araştırmacılar, süzgeç benzeri çömleklerle peynir altı suyundan kaymağı ayrıştırarak peynir üretildiğini düşünüyor.

Bilim insanları, bu keşifle en eski peynir üretiminin 2 bin yıl daha geri götürüldüğünü ve insanların yalnızca Bronz Dönemi'nde değil Neolitik Çağ'da da peynir üretimi yaptığının ilk defa ortaya çıkarıldığını söylüyor.

Peynir üretimi insanlık tarihinde büyük bir yere sahip.

Sütten daha kolay taşınabilir ve daha uzun süre dayanan peynirler sayesinde çiftçilik daha soğuk iklime sahip Orta ve Kuzey Avrupa'ya yayılabilmişti.

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Araştırma ekibinde yer alan Dr. Clayton Magill, keşiflerinin şaşırtıcı olduğunu söylüyor.