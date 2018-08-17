Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

ABD'nin başkenti Washington merkezli American Chemical Society (ACS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Giza'ya bağlı antik kent Memfis'te kazı çalışmaları yapan arkeologlar, geçmişi MÖ 13'üncü yüzyıla dayanan Ptahmes Mezarlığı'nda tuval bezine sarılı hâlde bir çömlek buldu.
Açıklamada, tarihi çömlek içinde dünyanın en eski katı peynirinin parçalarına rastlandığı belirtildi.
İncelemeler sonucu peynirin inek, koyun ve keçi sütünden yapıldığı tespit edildi.
İkinci Ramses döneminde Mısır'ın başkenti olan Memfis'te valilik yapan Ptahmes'in mezarı, ilk defa 1885'te bölge sakinleri tarafından ortaya çıkarılmış, ancak zaman içinde kaybolmasının ardından 2010 yılında Fransız arkeologlar bölgede yeniden kazı çalışmasına başlamıştı.
Dünyanın en eski peynirinin bulunduğu çömleğin kazının başladığı tarihten birkaç yıl sonra ortaya çıkarıldığı kaydedildi.
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