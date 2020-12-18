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Dünyanın en eski pirinç tarlaları Çin’de keşfedildi

18.12.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en eski pirinç tarlaları Çin’de keşfedildi

Çin'de 6 bin yıldan daha önce ekilmiş en eski ve dünyanın büyük pirinç tarlaları keşfedildi.

Uzmanlar tarlaların 6 bin 300 yıl önce yaklaşık 222 dönümlük bir araziye ekildiğini belirtti.

Çinli arkeologlar, tarlaların yaklaşık üç tarih öncesi dönem boyunca farklı formlara sahip olduğunu ve en eski tarlanın MÖ 4300 yılına kadar uzandığını söyledi.

Zhejiang Eyaleti Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü'nde görevli araştırmacı Wang Yonglei ise, konuya ilişkin olarak, "Etkilyeci. Arkeologlar, burada geçmişte antik çeltik tarlaları buldu. Erken Hemudu Kültürüne kadar uzanabilir. Bu, dünyadaki en büyük ve en eski büyük ölçekli antik çeltik tarlasıdır" dedi.

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