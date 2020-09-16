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Dünyanın en eski spermi bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Myanmar'da 100 milyon yıl öncesine ait küçük kabuklu bir hayvanın kalıntısının içinde 'devasa' bir hayvan spermi bulundu, dünyanın en eski hayvan spermi olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en eski spermi bulundu!

Bir grup paleontolog, Myanmar'da 100 milyon yıl öncesinden kalma hayvan spermi buldu. Küçük kabuklu bir hayvanın fosilinin içinde donmuş şekilde bulunan spermin şu ana kadar bulunmuş en eski sperm olduğu belirtildi.

Royal Society's Proceedings dergisinde yayımlanan makaleye göre sperm, 500 milyon yıldır var olan ve bugün bile birçok okyanusta bulunan kabuklu hayvan türünden ostrakodun içinde keşfedildi.

Spermin dişi bir numunenin içinde bulunduğunu belirten uzmanlar, bunun, numunenin aslında ağaç reçinesinin içinde hapsolmadan kısa bir süre önce döllendiğini gösterdiğini söyledi.

Ancak bu keşfi özel yapan şeyin sadece spermin yaşı değil aynı zamanda hacmi. Erkek vücudundan 4.6 kat daha büyük olduğu belirtilen sperm bu sebeple 'devasa' olarak nitelendi.

‘BUNU ÜRETMEK İÇİN ÇOK ENERJİ LAZIM’

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden araştırmanın yazarlarından Renate Matzke-Karasz, "Bu, 1.70 boyundaki bir insana karşılık 7.30 metreye denk geliyor. Yani bunu üretmek için çok fazla enerji gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İnsanlar dahil çoğu türün erkekleri genellikle milyonlarca sperm hücresini üretiyor. Ancak ostrakodlar için nicelikten daha çok niteliğin daha önemli olduğun belirtiliyor.

‘DEV SPERM SAVURGANLIK DEĞİL AVANTAJ’

Bu tür dev spermlerin bilimsel anlamda evrimsel değeriyle ilgili çelişkili teoriler bulunuyor. Matzke-Karasz, konuya ilişkin, "Örneğin, deneyler, bir grupta erkekler arasındaki yüksek rekabetin spermin daha uzun hayatta kalmasına yol açtığını gösterdi. Ancak diğer bir grupta, az rekabetin de spermin daha uzun yaşamasına neden olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Matzke-Karasz, "Bu keşif dev spermlerle üremenin, yok olmanın eşiğine gelmişken bir savurganlık olarak değerlendirilemeyeceğini, türlerin devamlılığı için uzun vadede ciddi bir avantaj olduğunu gösteriyor" diye ekledi.

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