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Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Türkiye'den 196 isim

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarından oluşan bir ekibin, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesine, Türkiye'den 196 bilim insanı girdi.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Türkiye'den 196 isim

ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarından oluşan bir ekibin, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesine, Türkiye'den 196 bilim insanı girdi.

Türkiye'deki üniversiteler arasında Koç Üniversitesi, 16 bilim insanı ile ilk sırada yer aldı.

ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarından oluşan bir ekip, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak, 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında, dünyanın en etkili bilim insanlarını belirledi. Dünyanın en etkili bilim insanları listesine, Türkiye'den 196 isim girdi. Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan listede, Koç Üniversitesi 16 bilim insanıyla Türkiye'de ilk sırayı aldı. Koç Üniversitesi'ni 12 bilim insanı ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve 10'ar bilim insanı ile Hacettepe ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri takip etti. İlk 10'daki diğer üniversiteler sırasıyla İstanbul Üniversitesi'nden 9, Fırat Üniversitesi'nden 8, Bilkent ve Erciyes üniversitelerinden 7'şer, Dokuz Eylül ve Gazi üniversitelerinden 6'şar isim oldu. Liste, https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/1/files/51ba39a5-4de9-4c79-b180-f0ca4d5747ed adresinde yayımlandı.

KİMYACILAR İLK SIRADA

Anabilim dallarına göre Türkiye'den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle kimya dalından girerken, klinik tıp 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı.

Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik de 28'er bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı. Diğerleri şöyle sıralandı; Fizik ve Astronomi 20, İletişim ve Bilgi Teknolojileri 17, Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık 10, Yer ve Çevre Bilimleri 8, Biyomedikal Araştırma 5, Matematik ve İstatistik 4, Ekonomi ve İşletme 3, Yapı ve Tasarım 2, Biyoloji 2, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler 1, Sosyal Bilimler 1.

İLK SIRADAKİ İSİMLER

Anabilim dallarına göre Türkiye'de ilk sırada yer alan bilim insanları ise şöyle:

“Kimya, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Tüzen. Klinik Tıp, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özcan Erel. Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zümriye Aksu. Mühendislik, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Türkyılmazoğlu. Fizik ve Astronomi, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ekmel Özbay. İletişim ve Bilgi Teknolojileri, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sabri Arık. Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık, Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Çakmak. Yer ve Çevre Bilimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Celâl Şengör. Biyomedikal Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu. Ekonomi ve İşletme, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Kozak. Yapı ve Tasarım, Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlker Bekir Topçu. Biyoloji, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu. Psikoloji ve Bilişsel Bilimler, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı. Sosyal Bilimler, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ziya Öniş.

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