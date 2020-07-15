Dünyanın en gelişmiş 8K televizyonu

Sony’nin “sınıfının en iyisi” X1 Ultimate Görüntü İşlemcisi, son derece gerçekçi bir izleme deneyimi yaşatan net ve kusursuz görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Eşsiz bir 8K veri tabanı kullanılarak 4K ve 2K kalitesinde çekilmiş görüntüler dahi 8K X-Reality™ PRO ile 8K’ya yakın kaliteye yükseltiliyor. Ardından her nesnenin çözünürlüğü, Object-based Super Resolution ile optimize edilerek neredeyse gerçeğiyle birebir aynı dokular üretiliyor. ZH8 TV’lerde, Sony’nin üstün Full Array Bölgesel Karartma ve Parlatma teknolojisi yer alıyor. Bu da ekranın tamamında ışık çıkışını hassasiyetle dengeleyerek sahnelerin nefes kesen kontrastla dolmasını sağlıyor. Bağımsız olarak aydınlatılan LED bölgeleriyle Full Array LED, parlak alanları daha parlak ve karanlık alanları daha karanlık hale getirerek daha gerçekçi bir kontrast sunuyor. Yüksek parlaklık gerektiren noktalarda berrak bir parıltı, gölgelerde ise daha derin siyahlar elde edilmesini düzenleyen 8K X-tended Dynamic Range PRO ile kontrast çok daha geliştiriliyor.

ACOUSTİC MULTİ-AUDİO İLE SES KONUSUNDA SEVİYE ATLANIYOR ZH8 8K HDR Full Array LED TV, Sony’nin alametifarikası Acoustic Multi-Audio teknolojisi ile donatıldı; bu teknoloji dahilinde titreşimli bir çerçeve tweeter’ı, yani tam anlamıyla sarıp sarmalayan bir deneyim için sesin aksiyonu takip etmesini sağlayan bir hoparlör bulunuyor. Bağımsız amplifikatörler, yüksek tonlu alanlarda bu hoparlörün ses konumlandırmasını hassasiyetle yönetmek üzere ayrı ayrı kontrol ediliyor ve daha fazla gerçekçilik için ses basıncını ve istikrarını iyileştiriyor. Minimalist tek parçalı tasarımı ve ince çerçevesiyle ZH8 TV, dikkat dağıtacak hiçbir unsura yer bırakmadan eğlencenin parçası olmaya izin veriyor. ZH8 serisi televizyonlar, yakın zamanda piyasaya çıkacak yeni nesil oyun konsolları için 8K’da 60fps, 4K’da 120fps yüksek kare hızını ve HDMI girişleri ile hızlı tepki süresini destekleyerek son teknoloji ile oyun oynama deneyiminde maksimum performans elde etmeyi sağlıyor. NETFLİX CALİBRATED MODE İLE EN İYİ GÖRÜNTÜ DENEYİMİ Yeni ZH8 TV’ler, Netflix Calibrated Mode ile içerik oluşturucunun hedeflerini ekrana yansıtmaya devam ediyor. Bu mod, özellikle Netflix orijinal dizilerini keyifle izlemek ve televizyonda film stüdyosundakiyle aynı görüntü kalitesini yeniden üretebilmek üzere geliştirildi. Netflix Calibrated Mode ile içerik oluşturucunun vizyonuna ve niyetine sadık kalınıyor. Bunun yanında ZH8, aynı zamanda bir IMAX Enhanced ürünü. Yüksek kaliteli renk, kontrast, netlik ve ses ihtiyaçlarını karşılamaya hazır oluşuyla, tam anlamıyla çok boyutlu bir evde eğlence deneyimine olanak tanıyarak IMAX Enhanced içeriklerinden en iyi şekilde faydalanabilmeyi sağlıyor.