Dünyanın En Genç Kadın Başbakanı Kimdir?

Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya’da yönetim genç kadın liderlere emanet.

Finlandiya’da Sosyal Demokrat Parti’nin liderliğine seçilen 34 yaşındaki Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı oldu. Aynı zamanda bu kadar genç yaşta başbakanlık unvanını alan ilk kadın da olan Marin bu görev öncesinde ulaştırma ve iletişim bakanıydı.

Ülkede geçen hafta yaşanan siyasi krizin ardından Başbakan Anti Rinne hem başbakanlık hem de Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa etmişti. Pazar gecesi geç saatlere kadar süren oylama sonucu hem parti hem de hükümet liderliğine seçildi. Marin’in bu hafta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Marin’in onay sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi de bekleniyor. Böylece 2019 sonuna kadar AB dönem başkanlığını sürdürecek olan Finlandiya’yı 12-13 Aralık tarihlerinde Brüksel’deki zirvede temsil edebilir.

Nisan ayında yapılan seçimlerde 5,5 milyon nüfuslu ülkede en çok oy alan parti olarak sandıktan çıkan Sosyal Demokratlar’ın yeni lideri 34 yaşındaki Marin’in iktidar ortakları da kadınlar olacak. Diğer 4 kadın liderin tamamı 35 yaş altında.