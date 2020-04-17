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Dünyanın en genç koronavirüs kurbanı 29 günlük bebek oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 09:20 | Son Güncelleme

Filipinlerde gerçekleşen acı olayda, yeni doğan bebekte koronavirüse rastlandı. 29 günlük bebek acımasız virüsün en genç kurbanı oldu.

Dünyanın en genç koronavirüs kurbanı 29 günlük bebek oldu

Filipinler Sağlık Bakanı Maria Rosario Vergeire “29 günlük bebeğin ölümü Covid-19 kaynaklı en genç ölüm oldu” diyerek duyurdu. Bebeğin, şiddetli solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle sepsis geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan anne, hastaneye kaldırılmasının ardından erken doğum yaptı. Yeni doğan bebeğe anında koronavirüs testi yapılmasına rağmen sonuçları negatif çıkmıştı. Hastane yetkilileri annesi koronavirüs (Covid-19) olan bebeğin ölüm sebebinin virüs kaynaklı olduğunu belirtti.

Adli tıp uzmanı Dr. William Clark, “Hamile olan hastada erken doğum başladı. Son derece erken bir doğum gerçekleştiği için prematüre doğan bebek, ne yazık ki hayatta kalamadı” dedi. Clark, kendisinin de dahil olduğu bir grup doktorun görüşünün, annenin Covid-19 pozitif olması nedeniyle bebeğin de koronavirüsle ilişkili olarak hayatını kaybettiği yönünde olduğunu söyledi.

Filipinler’de daha önce gerçekleşen ölümler arasında en küçük kurban 7 yaşında bir kız çocuğuydu. Küçük kız hipovolemik şok olarak bilinen aşırı sıvı kaybı nedeniyle ölmüştü.

BEBEĞİNİN DOĞUMUNDAN 5 GÜN SONRA ÖLDÜ

İngiltere’de ise hamile bir hemşire, acil sezaryene alınarak bebeğinin doğumundan beş gün sonra hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Mary Agypong geçen hafta hastaneye kaldırıldıktan sonra Covid-19 testi pozitif sonuçlandı. Genç kadının sağlık durumu hızla kötüleştiği için acilen sezaryene alındı.

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28 yaşındaki Mary Agypong, acil sezaryenin ardından hayatını kaybetti.

NHS Foundation Trust adlı kuruluştan bir uzman olan David Carter yaptığı açıklamada “Mary beş yıldır burada çalışıyordu ve ekibimizin oldukça değerli ve sevilen bir üyesiydi. O, inandığımız güvenin muhteşem bir örneğiydi ve olağan üstü bir hemşireydi” dedi. Carter sözlerine “5 Nisan’da yapılan testler pozitif sonuç verdi ve Mary 7 Nisan’da hastaneye kaldırıldı, kalbimizin Mary’nin ailesi ve yakınlarıyla birlikte” diye devam etti.


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