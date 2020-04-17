Dünyanın en genç koronavirüs kurbanı 29 günlük bebek oldu

Filipinler Sağlık Bakanı Maria Rosario Vergeire “29 günlük bebeğin ölümü Covid-19 kaynaklı en genç ölüm oldu” diyerek duyurdu. Bebeğin, şiddetli solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle sepsis geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan anne, hastaneye kaldırılmasının ardından erken doğum yaptı. Yeni doğan bebeğe anında koronavirüs testi yapılmasına rağmen sonuçları negatif çıkmıştı. Hastane yetkilileri annesi koronavirüs (Covid-19) olan bebeğin ölüm sebebinin virüs kaynaklı olduğunu belirtti.

Adli tıp uzmanı Dr. William Clark, “Hamile olan hastada erken doğum başladı. Son derece erken bir doğum gerçekleştiği için prematüre doğan bebek, ne yazık ki hayatta kalamadı” dedi. Clark, kendisinin de dahil olduğu bir grup doktorun görüşünün, annenin Covid-19 pozitif olması nedeniyle bebeğin de koronavirüsle ilişkili olarak hayatını kaybettiği yönünde olduğunu söyledi.

Filipinler’de daha önce gerçekleşen ölümler arasında en küçük kurban 7 yaşında bir kız çocuğuydu. Küçük kız hipovolemik şok olarak bilinen aşırı sıvı kaybı nedeniyle ölmüştü.