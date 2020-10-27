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Dünyanın en genç seri katili oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

8 yaşındaki Amarjeet Sada dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da bir numaralı gündem maddesi oldu. Sada, üç kişiyi öldürdü iddiasıyla dünyanın en genç seri katili durumunda.

Dünyanın en genç seri katili oldu

8 yaşındaki Hint Amarjeet Sada’nın filmleri aratmayan hikayesi hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu. 1998 yılında Hindistan’ın Bihar kentinde, Begusaray’da dünyaya gelen Amarjeet, son derece fakir bir ailenin çocuğu. Babası işçi olarak Müşahari köyüne taşındı ve 2006 yılında Amarjeet’in 6 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edildi.

Bu korkutucu olaydan kısa bir süre sonra sekiz aylık kız kardeşi olan bebeği de onun öldürdüğüne inanılıyor. Amarjeet’in amcasına göre, bazı aile üyeleri ve köyün diğer sakinleri bu suçlardan haberdar. Ancak bu durumlar ailevi sebepler yüzünden yetkililere bildirilmedi.

Tüm bu cinayetlere ek olarak Amarjeet’in 2007 yılında komşusunun Kushboo adlı altı aylık kızını da öldürdüğü iddia edildi. Bebeğin annesi, bazı işleri yaparken onu uyuması için bıraktığını ve sonrasında da geri döndüğünde bebeğini bulamadığını söylüyor.

Köy sakinleri Amarjeet’in geçmişte neler yaptığını bildiği için bu ölümden de onu suçlu buluyor.

POLİSE İTİRAF ETTİ

Amarjeet, Kushboo ismindeki komşusunun bebeğini nasıl öldürüp gömdüğünü ayrıntılı bir şekilde polise anlattı. Bunu anlatırken de hiçbir pişmanlık duymadı. Tutuklanmasının ardından polis, çocuğun üç ay önce kız kardeşini ve bir yıl önce de kuzenini öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

Polis müfettişi Amit Lodha, çocuğun psikiyatrik bir vaka gibi gördüğünü ve profesyoneller tarafından değerlendirileceğini söyledi. Diğer bir polis müfettişi olan Shatrudhan Kumar ise tüm cinayetlerin aynı biçimde gerçekleştirildiğini belirtti.

“Çocukları tarlalara götürüp taşla vurup cinayeti gerçekleştiriyor” diyor polis. Ayrıca çocuğun sorgulanırken sadece güldüğünü ve bisküvi istediğini söyledi.

Profesyoneller tarafından incelenen Amarjeet’in davranış bozukluğu olduğu tespit edildi. Davranış bozukluğu çocukların öfkeli, saldırgan ve şiddetli olabileceği duygusal ve davranışsal problemlerin devam eden bir modeli olarak tanımlanıyor.

Vaka üzerine çalışan bir psikolog durumu şöyle açıkladı, “Böyle bir saldırganlık kalıtsal olabilir ve beyindeki büyük kimyasal karışıklıklardan oluşmuş olabilir.”

Çocuk, yakınlardaki Munger kasabasında bir cezaevine yerleştirildi. The Guardian’a göre Hindistan yasalarında bir çocuk ölüm cezasına çarptırılamaz veya hapse atılamaz. Ancak 18 yaşına gelene kadar çocuk evinde gözaltında tutulabilir.


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