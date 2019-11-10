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Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacak

10.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 20'li yaşlardaki öğrenciler arasında diz üstü bilgisayarı ile uğraşan 9 yaşındaki Laurent Simons'u, uzaktan görenler, öğretim üyelerinden birinin çocuğu sanıyor. Ancak o, önümüzdeki günlerde lisans eğitimini tamamlayarak "dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını" alması beklenen bir öğrenci.

Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacak

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 20'li yaşlardaki öğrenciler arasında diz üstü bilgisayarı ile uğraşan 9 yaşındaki Laurent Simons'u, uzaktan görenler, öğretim üyelerinden birinin çocuğu sanıyor.

Ancak o, önümüzdeki günlerde lisans eğitimini tamamlayarak "dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını" alması beklenen bir öğrenci. Üstelik normalde en az 3 yılda tamamlanması gereken elektrik mühendisliği eğitimini, bir yıldan kısa bir süre içinde tamamlayacak.

Eindhoven Dagblad gazetesine göre, Mart ayında elektrik mühendisliği eğitimine başlayan 9 yaşındaki Laurent, lisans derecesi için son projesini bitirmek üzere.

Şu anda dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elinde tutan kişi, 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney.

En genç üniversite mezunu unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini alacak olan Laurent Simons, Belçika'nın Oostende kentinde doğdu.

Babası Alexander'in, "Annesinin karnındayken beyninde bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Ama neyse ki olumlu anlamda" dediği Laurent, 6 yaşında liseye başladı.

IQ düzeyi 145 olan Laurent, okulda sıkıldığı için Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araştırma projesine başladı. 8 yaşında Belçika'nın Brugge kentinde matematik bilimleri üzerine lise diploması alan Laurent, ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşındı.

ABD'deki Stanford ve Fairfield üniversitelerinin üstün yetenekli çocuklar için açtığı kurslara katılan Laurent, gittiği her yerde, "en küçük öğrenci" oldu. Eğitim hayatının 3. yılında üniversite diploması alacak olan Laurent, diğer öğrencilerin 10 haftada ustalaştığı bir konuyu, bir hafta içinde halledebiliyor.

Laurent Simons, okul yaşamı dışında normal bir çocuk gibi yaşıyor. Hafta sonları en büyük eğlencesi, büyükannesinin köpekleri ile oynamak. Köpeklerden söz edince gözleri parlıyor.

https://www.instagram.com/p/B0a8Tcgizf-/

Eğitim hayatı nedeniyle bir çok arkadaşı kendinden büyük. İzcilik ya da spor, çok fazla ilgisini çekmiyor. Annesi Lydia'ya göre, akşam yemeğimde sevdiği şeyler olmazsa, her 9 yaşındaki çocuk gibi inat edip, surat asıyor.

Eindhoven Teknik Üniversitesi'nden hocası Prof. Dr. Peter Baltus, 20 yaş ortalamasındaki sınıfta 9 yaşındaki bir öğrencinin bulunmasının ilk zamanlarda biraz garip göründüğünü söylüyor.

Ancak, bir süre sonra Baltus, onunla da diğer öğrenciler gibi konuşabildiğini farketmiş; "Hatta bazı öğrencilerden daha iyi. Bazen çok küçük olduğunu bile unutuyorum. Bazen bir çip lehimlemekte zorlandığını ve tekrar denediğinde sadece 9 yaşında olduğunu hatırlıyorum."

Baltus'a göre Laurent, inanılmaz bir beyin yapısına sahip ve "deli gibi bir hızla" öğreniyor. Bunun fotoğrafik bir hafızadan fazla olduğunu söyleyen Hollandalı Profesör, "Uzun meslek yaşamımda tanıdığım en zeki öğrenciden üç kat daha zeki. Bir yetişkin öğrencinin asla ulaşamayacağı bir düzeye çıkıyor" diyor.

Laurent, Eindhoven Teknik'teki laboratuvarların, normal okuldan daha eğlenceli olduğunu düşünüyor. Elektrik mühendisliği alanında bir şeyler icat etmenin kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

https://www.instagram.com/p/BklH\_-Hga-\_/?igshid=rrrjnqxqf2w6

İnsan ömrünü uzatmak için çalışacak

Bundan 3 yıl önce Belçika medyasına verdiği röportajda kalp cerrahı ya da astronot olmak istediğini söyleyen Laurent, artık sadece kalp üzerine yoğunlaşmak istiyor.

Bir bilim insanı olarak kalp rahatsızlıklarını gidermenin yanı sıra, insan ömrünü uzatan çalışmalar yapmak istiyor. Bu sayede, kalp hastası olan büyükbaba ve büyükannesine yardım edebileceğini düşünüyor.

Kısa bir süre sonra Eindhoven Teknik Üniversitesi'nden mezun olacak olan Laurent'in anne ve babası, çocukları için ileri eğitim arayışı içinde. Bu nedenle sık sık ABD - Hollanda arasında gidip geliyorlar.

Laurent'in gönlü de ABD'de, Kaliforniya'da yaşamaktan yana. Bunun için, Hollanda ve Belçika'nın kasvetli havasını bilenler için, oldukça kabul edilebilir bir gerekçesi var:

"Kaliforniya'ya gitmek istiyorum. Çünkü orada hava çok güzel."

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