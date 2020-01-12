HABER
  4. Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacak

Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacak

12.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 20'li yaşlardaki öğrenciler arasında diz üstü bilgisayarı ile uğraşan 9 yaşındaki Laurent Simons'u, uzaktan görenler, öğretim üyelerinden birinin çocuğu sanıyor. Ancak o, önümüzdeki günlerde lisans eğitimini tamamlayarak "dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını" alması beklenen bir öğrenci.

Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacak

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 20'li yaşlardaki öğrenciler arasında diz üstü bilgisayarı ile uğraşan 9 yaşındaki Laurent Simons'u, uzaktan görenler, öğretim üyelerinden birinin çocuğu sanıyor.

Ancak o, önümüzdeki günlerde lisans eğitimini tamamlayarak "dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını" alması beklenen bir öğrenci. Üstelik normalde en az 3 yılda tamamlanması gereken elektrik mühendisliği eğitimini, bir yıldan kısa bir süre içinde tamamlayacak.

Eindhoven Dagblad gazetesine göre, Mart ayında elektrik mühendisliği eğitimine başlayan 9 yaşındaki Laurent, lisans derecesi için son projesini bitirmek üzere.

Şu anda dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elinde tutan kişi, 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney.

En genç üniversite mezunu unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini alacak olan Laurent Simons, Belçika'nın Oostende kentinde doğdu.

Babası Alexander'in, "Annesinin karnındayken beyninde bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Ama neyse ki olumlu anlamda" dediği Laurent, 6 yaşında liseye başladı.

IQ düzeyi 145 olan Laurent, okulda sıkıldığı için Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araştırma projesine başladı. 8 yaşında Belçika'nın Brugge kentinde matematik bilimleri üzerine lise diploması alan Laurent, ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşındı.

ABD'deki Stanford ve Fairfield üniversitelerinin üstün yetenekli çocuklar için açtığı kurslara katılan Laurent, gittiği her yerde, "en küçük öğrenci" oldu. Eğitim hayatının 3. yılında üniversite diploması alacak olan Laurent, diğer öğrencilerin 10 haftada ustalaştığı bir konuyu, bir hafta içinde halledebiliyor.

Laurent Simons, okul yaşamı dışında normal bir çocuk gibi yaşıyor. Hafta sonları en büyük eğlencesi, büyükannesinin köpekleri ile oynamak. Köpeklerden söz edince gözleri parlıyor.

https://www.instagram.com/p/B0a8Tcgizf-/

Eğitim hayatı nedeniyle bir çok arkadaşı kendinden büyük. İzcilik ya da spor, çok fazla ilgisini çekmiyor. Annesi Lydia'ya göre, akşam yemeğimde sevdiği şeyler olmazsa, her 9 yaşındaki çocuk gibi inat edip, surat asıyor.

Eindhoven Teknik Üniversitesi'nden hocası Prof. Dr. Peter Baltus, 20 yaş ortalamasındaki sınıfta 9 yaşındaki bir öğrencinin bulunmasının ilk zamanlarda biraz garip göründüğünü söylüyor.

Ancak, bir süre sonra Baltus, onunla da diğer öğrenciler gibi konuşabildiğini farketmiş; "Hatta bazı öğrencilerden daha iyi. Bazen çok küçük olduğunu bile unutuyorum. Bazen bir çip lehimlemekte zorlandığını ve tekrar denediğinde sadece 9 yaşında olduğunu hatırlıyorum."

Baltus'a göre Laurent, inanılmaz bir beyin yapısına sahip ve "deli gibi bir hızla" öğreniyor. Bunun fotoğrafik bir hafızadan fazla olduğunu söyleyen Hollandalı Profesör, "Uzun meslek yaşamımda tanıdığım en zeki öğrenciden üç kat daha zeki. Bir yetişkin öğrencinin asla ulaşamayacağı bir düzeye çıkıyor" diyor.

Laurent, Eindhoven Teknik'teki laboratuvarların, normal okuldan daha eğlenceli olduğunu düşünüyor. Elektrik mühendisliği alanında bir şeyler icat etmenin kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

https://www.instagram.com/p/BklH\_-Hga-\_/?igshid=rrrjnqxqf2w6

İnsan ömrünü uzatmak için çalışacak

Bundan 3 yıl önce Belçika medyasına verdiği röportajda kalp cerrahı ya da astronot olmak istediğini söyleyen Laurent, artık sadece kalp üzerine yoğunlaşmak istiyor.

Bir bilim insanı olarak kalp rahatsızlıklarını gidermenin yanı sıra, insan ömrünü uzatan çalışmalar yapmak istiyor. Bu sayede, kalp hastası olan büyükbaba ve büyükannesine yardım edebileceğini düşünüyor.

Kısa bir süre sonra Eindhoven Teknik Üniversitesi'nden mezun olacak olan Laurent'in anne ve babası, çocukları için ileri eğitim arayışı içinde. Bu nedenle sık sık ABD - Hollanda arasında gidip geliyorlar.

Laurent'in gönlü de ABD'de, Kaliforniya'da yaşamaktan yana. Bunun için, Hollanda ve Belçika'nın kasvetli havasını bilenler için, oldukça kabul edilebilir bir gerekçesi var:

"Kaliforniya'ya gitmek istiyorum. Çünkü orada hava çok güzel."

Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
Heyecanlandıran gelişme! Muğla'da görüntülendiHeyecanlandıran gelişme! Muğla'da görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldı

Camide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldı

Norik Höyük'teki kazılarda 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak Köyceğiz'de görüldü

Heyecanlandıran gelişme! Muğla'da görüntülendi

İzmir'de 9,5 kilogramlık ahtapota yoğun ilgi!

İzmir'de yakalandı! Fiyatı en az 500 lira

Sakarya'da jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi

Yürek ısıtan anlar! Trafiği durdurup...

Ken Bebek Rodrigo Alves kadın oldu! İsmi artık Jessica Alves

Ken Bebek cinsiyet değiştirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.