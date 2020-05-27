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Dünyanın en geniş oturma kapasiteli elektrikli uçağı ilk kez yarın havalanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 18:39 | Son Güncelleme

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalanmaya hazırlanıyor. Söz konusu uçuşun yarın ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Dünyanın en geniş oturma kapasiteli elektrikli uçağı ilk kez yarın havalanıyor

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalanmaya hazırlanıyor. Söz konusu uçuşun yarın ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirileceği belirtildi. Cessna Caravan tipi uçağa sonradan monte edilen elektrik motor ile gerçekleştirecek uçuşun 20 ila 30 dakika sürmesi bekleniyor.

183 KİLOMETRE SÜRAT YAPIYOR

Uçağın dokuz yolcu taşıma kapasitesine sahip olmasına karşın, test uçuşu tek pilotla gerçekleşecek, 183 kilometrelik sürate ulaşılacak.İngiliz medyasının haberine göre, elektrikli uçak motorunun üreticisi olan magniX firması 2021 yılının sonunda, 160 kilometre menzil içinde bu uçakları hizmete sokmayı umuyor. Sıkı kurallara tabii olan havacılık sektöründe güvenlik testlerinin geçilmesi de uzun zaman alabilir. Ancak magniX firması, bu sürecin, Cessna Caravan'a yapıldığı gibi elektrikli motorların mevcut uçaklara sonradan monte edilmesi ile hızlandırılabileceğini umuyor. Aralık ayında daha küçük ebattaki bir uçak, tamamen elektrik enerjisi ile bir uçuş gerçekleştirmişti.

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