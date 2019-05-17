Dünyanın en gizemli kitabı Voynich El Yazması deşifre edildi!

Yazın bugüne kadar Alan Turing gibi ünlü şifre bilimciler tarafından incelense de Voynich El Yazması'nın içeriği günümüze kadar tam anlamıyla anlaşılamadı.

1404 ila 1438 yılları arasında yazıldığı düşülen Voynich El Yazması bu sebeple dünyanın en gizemli yazını olarak da kabul ediliyor.

Çok sayıda uzman Voynich El Yazması'nın çözülemez olduğunu söylese de Briston Üniversitesi'nde görev yapan dilbilimci Dr. Gerard Cheshire yalnızca 2 haftalık bir çalışma ile yazındaki en gizemli metinleri deşifre etmeyi başardı.

Günümüzde ölü bir dil olan Proto Latin'i deşifre için kullanan Cheshire, yazındaki sembolleri, bu dildeki kelimeler ve harflerle beraber inceledi.

Sadece 2 haftalık incelemenin ardından Cheshire, Voynich El Yazması'nın içeriğini ortaya çıkardı. Cheshire'ın çalışması, Voynich El Yazması'nda cinsellik, kadınların düşünce yapısı ve ebeveyn olma gibi konuların işlendiğini ortaya koydu.

Buna göre Voynich El Yazması, dönemin Katolik ve Roman pagan inançları doğrultusunda kaleme alınan ve 15'inci yüzyıla ait olan bir kitap. 1401-1458 yılları arası yaşayan Kraliçe Maria'nın da bahsedildiği Voynich El Yazması'nda fiziksel arınma, ruhsal aydınlanma gibi konular da işlenmiş.

Kitapta yer alan harita benzeri bir çizimde, Tiren Denizi'nde meydana gelen yanardağ patlaması sebebiyle Aragon Kraliçesi önderliğinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları tasvir ediliyor. Proto Latin dili günümüzde Portekizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Romence ve Katalanca gibi dillerin anası olarak biliniyor.

Voynich El Yazması'nda yer alan bazı semboller, coğrafik olarak farklı tasvir edildiği için çok sayıda uzman metinleri deşifre etmekte zorluk yaşıyordu.