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Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri (Listede Türkiye de var)

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip orduları sıraladı.

Liste de Türkiye'de yer aldı.

Dünyadaki en güçlü hava kuvvetleri

1 / 10

1- ABD (13 bin 362 adet hava aracı)
2 / 10

2- Rusya (13 bin 362 adet hava aracı)
3 / 10

3- Çin (3 bin 35 adet hava aracı)
4 / 10

4- Hindistan (2 bin 185 adet hava aracı)
5 / 10

5- Güney Kore (1560 adet hava aracı)
6 / 10

6- Japonya (1508 adet hava aracı)
7 / 10

7- Pakistan (1281 adet hava aracı)
8 / 10

8- Fransa (1262 adet hava aracı)
9 / 10

9- Mısır (1132 adet hava aracı)
10 / 10

10- Türkiye (1056 adet hava aracı)
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Global Firepower en güçlü hava kuvvetleri

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