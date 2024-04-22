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  4. Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de bulundu: Değeri tam 90 bin dolar!

Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de bulundu: Değeri tam 90 bin dolar!

22.04.2024 13:26
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Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve 90 bin dolar gibi değere sahip olan gergedan böceği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüldü. Bir köy sakini böceği, ağaç keserken fark edip bulduğunu ifade etti.

Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de bulundu: Değeri tam 90 bin dolar!

Yüksekova ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Bataklık köyünde yaşayan Turan Erci, dün sabah ağaç kestiği sırada gergedan böceğini fark etti. Araştırdığında böceğin dünyanın en güçlü böceği olduğunu öğrenen Erci, böceği daha sonra doğaya bıraktı.

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90 BİN DOLAR DEĞERİ VAR

Turan Erci, şunları ifade etti:

“Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik. Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik.

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İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık.”

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova gergedan böceği
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