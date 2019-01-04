Dünyanın en güçlü dilleri belli oldu!

İlk 10'a giren dillerden 6'sının Avrupa dillerinden oluştuğu listede bakın Türkiye kaçıncı sırayı aldı?

İşte o liste

Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en güçlü dilleri araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. En güçlü diller, coğrafya, ekonomi, iletişim, bilgi ve medya ve diplomasi kategorilerinde değerlendirilerek belirlendi.

İlk 10'a giren dillerden 6'sının Avrupa dilleri olması dikkat çekti.

İşte en güçlü 10 dil...

446 milyon kişinin anadili olan İngilizce dünyanın en güçlü dili olarak seçildi.

İngilizce'yi 960 milyon kişinin anadili olan Mandarin Çincesi izledi.

80 milyon kişinin anadili olan Fransızca listede üçüncü sırada yer aldı.

470 milyon kişinin anadili olan İspanyolca dördüncü en güçlü dil oldu.

Listede beşinci sırayı 295 milyon kişinin anadili olan Arapça aldı.

150 milyon kişinin anadili olan Rusça listeye altıncı sıradan girdi.

Almanca yedinci en güçlü dil oldu. Almanca'yı anadili olarak konuşan kişi sayısı 93 milyon olarak belirtildi.

125 milyon kişinin anadil olarak konuştuğu Japonca sekizinci sırada yer aldı.

Portekizce dokuzuncu en güçlü dil unvanına sahip. Portekizce 215 milyon kişinin anadili.

Listede onuncu sırada 310 milyon kişinin anadili olan Hintçe yer aldı.