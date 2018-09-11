Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

'Global Firepower' isimli internet sitesi savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterleri göz önüne alarak hazırladığı 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini yayınladı.
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