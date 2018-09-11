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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

'Global Firepower' isimli internet sitesi 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini açıkladı. Türkiye de listeye bakın kaçıncı sıradan girdi.

'Global Firepower' isimli internet sitesi savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterleri göz önüne alarak hazırladığı 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini yayınladı.

2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesi açıklandı

1 / 41

İşte dünyanın en güçlü orduları listesi ve Türkiye'nin sırası...
2 / 41

40. Romanya
3 / 41

39. Özbekistan
4 / 41

38. Hollanda
5 / 41

37. Arjantin
6 / 41

36. Norveç
7 / 41

35. Myanmar
8 / 41

34. İsviçre
9 / 41

33. Güney Afrika
10 / 41

32. Meksika
11 / 41

31. İsveç
12 / 41

30. Çek Cumhuriyeti
13 / 41

29. Ukrayna
14 / 41

28. Yunanistan
15 / 41

27. Tayland
16 / 41

26. Suudi Arabistan
17 / 41

25. Kanada
18 / 41

24. Tayvan
19 / 41

23. Cezayir
20 / 41

22. Polonya
21 / 41

21. Avustralya
22 / 41

20. Vietnam
23 / 41

19. İspanya
24 / 41

18. Kuzey Kore
25 / 41

17. Pakistan
26 / 41

16. İsrail
27 / 41

15. Endonezya
28 / 41

14. Brezilya
29 / 41

13. İran
30 / 41

12. Mısır
31 / 41

11. İtalya
32 / 41

10. Almanya
33 / 41

9. Türkiye
34 / 41

8. Japonya
35 / 41

7. Güney Kore
36 / 41

6. İngiltere
37 / 41

5. Fransa
38 / 41

4. Hindistan
39 / 41

3. Çin
40 / 41

2. Rusya
41 / 41

1. ABD
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Küresel Ateş Gücü en güçlü ordular

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