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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Listede Türkiye de var

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

Businnes Insider 2018 yılında dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı.

İşte 25 ülkenin yer aldığı liste ve listede Türkiye'nin sıralaması...

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Listede Türkiye de var

25. Kanada

25. Kanada
Toplam nüfus: 35,623,680 Toplam askeri personel: 88.000 Toplam uçak gücü: 413 Savaş uçağı: 60 Savaş tankları: 80 Toplam deniz varlıkları: 63 Savunma bütçesi: 16.4 milyar dolar

Toplam nüfus: 35,623,680 Toplam askeri personel: 88.000 Toplam uçak gücü: 413 Savaş uçağı: 60 Savaş tankları: 80 Toplam deniz varlıkları: 63 Savunma bütçesi: 16.4 milyar dolar

Toplam nüfus: 35,623,680 Toplam askeri personel: 88.000 Toplam uçak gücü: 413 Savaş uçağı: 60 Savaş tankları: 80 Toplam deniz varlıkları: 63 Savunma bütçesi: 16.4 milyar dolar
Toplam nüfus: 23,508,428 Toplam askeri personel: 1,932,500 Toplam uçak gücü: 843 Savaş uçağı: 286 Savaş tankları: 2,005 Toplam deniz varlıkları: 87 Savunma bütçesi: 10.725 milyar dolar

23. Cezayir

23. Cezayir
Toplam nüfus: 40,969,443 Toplam askeri personel: 792,350 Toplam uçak gücü: 528 Savaş uçağı: 97 Savaş tankları: 2,405 Toplam deniz varlıkları: 85 Savunma bütçesi: 10.57 milyar dolar

22. Polonya

22. Polonya
Toplam nüfus: 38,476,269 Toplam askeri personel: 184,650 Toplam uçak gücü: 466 Savaş uçağı: 99 Savaş tankları: 1,065 Toplam deniz varlıkları: 83 Savunma bütçesi: 9.36 milyar dolar

21. Avustralya

21. Avustralya
Toplam nüfus: 23,232,413 Toplam askeri personel: 79,700 Toplam uçak gücü: 469 Savaş uçağı: 78 Savaş tankları: 59 Toplam deniz varlıkları: 47 Savunma bütçesi: 26.3 milyar dolar

20. Vietnam

20. Vietnam
Toplam nüfus: 96,160,163 Toplam askeri personel: 5,488,500 Toplam uçak gücü: 283 Savaş uçağı: 76 Tanklar: 1,545 Toplam deniz varlıkları: 65 Savunma bütçesi: 3.365 milyar dolar

19. İspanya

19. İspanya
Toplam nüfus: 48,958,159 Toplam askeri personel: 174,700 Toplam uçak gücü: 524 Savaş uçağı: 122 Savaş tankları: 327 Toplam deniz varlıkları: 46 Savunma bütçesi: 11,6 milyar dolar

18. Kuzey Kore

18. Kuzey Kore
Toplam nüfus: 25,248,140 Toplam askeri personel: 6,445,000 Toplam uçak gücü: 944 Savaş uçağı: 458 Savaş tankları: 5,243 Toplam deniz varlıkları: 967 Savunma bütçesi: 7.5 milyar dolar

17. Pakistan

17. Pakistan
Toplam nüfus: 204,924,861 Toplam askeri personel: 919,000 Toplam uçak gücü: 1,281 Savaş uçağı: 321 Savaş tankları: 2,182 Toplam deniz varlıkları: 197 Savunma bütçesi: 7 milyar dolar

16. İsrail

16. İsrail
Toplam nüfus: 8,299,706 Toplam askeri personel: 615,000 Toplam uçak gücü: 596 Savaş uçağı: 252 Savaş tankları: 2,760 Toplam deniz varlıkları: 65 Savunma bütçesi: 20 milyar dolar

15. Endonezya

15. Endonezya
Toplam nüfus: 260,580,739 Toplam askeri personel: 975,750 Toplam uçak gücü: 478 Savaş uçağı: 41 Savaş tankları: 418 Toplam deniz varlıkları: 221 Savunma bütçesi: 6.9 milyar dolar

14. Brezilya

14. Brezilya
Toplam nüfus: 207,353,391 Toplam askeri personel: 1,987,000 Toplam uçak gücü: 723 Savaş uçağı: 43 Savaş tankları: 469 Toplam deniz varlıkları: 110 Savunma bütçesi: 29.3 milyar dolar

13. İran

13. İran
Toplam nüfus: 82,021,564 Toplam askeri personel: 934,000 Toplam uçak gücü: 505 Savaş uçağı: 150 Savaş tankları: 1,650 Toplam deniz varlıkları: 398 Savunma bütçesi: 6.3 milyar dolar

12. Mısır

12. Mısır
Toplam nüfus: 97,041,072 Toplam askeri personel: 1,329,250 Toplam uçak gücü: 1,132 Savaş uçağı: 309 Savaş tankları: 4,946 Toplam deniz varlıkları: 319 Savunma bütçesi: 4.4 milyar dolar

11. İtalya

11. İtalya
Toplam nüfus: 62,137,802 Toplam askeri personel: 267,500 Toplam uçak gücü: 828 Savaş uçağı: 90 Savaş tankları: 200 Toplam deniz varlıkları: 143 Savunma bütçesi: 37.7 milyar dolar

10. Almanya

10. Almanya
Toplam nüfus: 80,594,017 Toplam askeri personel: 208,641 Toplam uçak gücü: 714 Savaş uçağı: 94 Savaş tankları: 432 Toplam deniz varlıkları: 81 Savunma bütçesi: 45.2 milyar dolar

9. Türkiye

9. Türkiye
Toplam nüfus: 80,810,525 Toplam askeri personel: 710,565 Toplam uçak gücü: 1,056 Savaş uçağı: 207 Savaş tankları: 2,446 Toplam deniz varlıkları: 194 Savunma bütçesi: 10.2 milyar dolar

8. Japonya

8. Japonya
Toplam nüfus: 126,451,398 Toplam askeri personel: 310,457 Toplam uçak gücü: 1,508 Savaş uçağı: 290 Savaş tankları: 679 Toplam deniz varlıkları: 131 Savunma bütçesi: 44 milyar dolar

7. Güney Kore

7. Güney Kore
Toplam nüfus: 51,181,299 Toplam askeri personel: 5,827,250 Toplam uçak gücü: 1,560 Savaş uçağı: 406 Savaş tankları: 2,654 Toplam deniz varlıkları: 166 Savunma bütçesi: 40 milyar dolar

6. İngiltere

6. İngiltere
Toplam nüfus: 64,769,452 Toplam askeri personel: 279,230 Toplam uçak gücü: 832 Savaş uçağı: 103 Savaş tankları: 227 Toplam deniz varlıkları: 76 Savunma bütçesi: 50 milyar dolar

5. Fransa

5. Fransa
Toplam nüfus: 67,106,161 Toplam askeri personel: 388,635 Toplam uçak gücü: 1,262 Savaş uçağı: 299 Savaş tankları: 406 Toplam deniz varlıkları: 118 Savunma bütçesi: 40 milyar dolar

4. Hindistan

4. Hindistan
Toplam nüfus: 1,281,935,911 Toplam askeri personel: 4,207,250 Toplam uçak gücü: 2,185 Savaş uçağı: 590 Savaş tankları: 4,426 Toplam deniz varlıkları: 295 Savunma bütçesi: 47 milyar dolar

3. Çin

3. Çin
Toplam nüfus: 1,379,302,771 Toplam askeri personel: 2,693,000 Toplam uçak gücü: 3,035 Savaş uçağı: 1,125 Savaş tankları: 7,716 Toplam deniz varlıkları: 714 Savunma bütçesi: 151 milyar dolar

2. Rusya

2. Rusya
Toplam nüfus: 142,257,519 Toplam askeri personel: 3,586,128 Toplam uçak gücü: 3,914 Savaş uçağı: 818 Savaş tankları: 20,300 Toplam deniz varlıkları: 352 Savunma bütçesi: 47 milyar dolar

1. ABD

1. ABD
Toplam nüfus: 326,625,791 Toplam askeri personel: 2,083,100 Toplam uçak gücü: 13,362 Savaş uçağı: 1,962 Savaş tankları: 5,884 Toplam deniz varlıkları: 415 Savunma bütçesi: 647 milyar dolar
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