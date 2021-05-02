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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

02.05.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkezli Global Firepower'ın 2021 yılı için yaptığı "Dünyanın en güçlü orduları" listesi açıklandı. Açıklanan listede uçak, tank ve zırhlı araç sayıları gibi önemli rakamlar da yer aldı. Sıralamada bu sene yükseliş gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin listede bulunduğu sıra merak konusu oldu. Peki "Dünyanın en güçlü orduları" listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

İşte dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI HANGİLERİ?

ABD Merkezli Global Firepower'ın yapmış olduğu 2021 listesinin sıralamasına göre dünyanın en güçlü orduları şöyle:

1. ABD

1. ABD
2 milyon 245 bin askeri personel 13 binin üzerinde uçak 6 bin 100 tank 40 bin zırhlı araç

2. RUSYA

2. RUSYA
3.5 milyonun üzerinde askeri personel 4 bin 144 uçak 13 bin tank 27 bin 100 zırhlı araç

3. ÇİN

3. ÇİN
3 milyon 335 bin askeri personel 3 bin 260 adet uçak 3 bin 205 tank 35 bin zırhlı araç

4. HİNDİSTAN

4. HİNDİSTAN
5 milyonun üzerinde askeri personel 2 bin 119 uçak 4 bin 730 tank 10 bin zırhlı araç

5. JAPONYA

5. JAPONYA
319 bin askeri personel 1480 uçak 1004 tank 5 bin 500 zırhlı araç

6. GÜNEY KORE

6. GÜNEY KORE
7 milyona yakın askeri personel 1581 uçak 2 bin 600 tank 14 bin 11 zırhlı araç

7.FRANSA

7.FRANSA
450 bin asker 1000'in üzerinde uçak 406 tank 6 bin 420 zırhlı araç

8. İNGİLTERE

8. İNGİLTERE
275 bin askeri personel 738 uçak 109 tank 5 bin 500 zırhlı araç

9. BREZİLYA

9. BREZİLYA
2 milyonun üzerinde askeri personel 439 tank 676 uçak

10. PAKİSTAN

10. PAKİSTAN
1.7 milyonluk askeri personel 2 bin 680 tank 10 bine yakın zırhlı araç

11. TÜRKİYE

11. TÜRKİYE
Dünyanın en seçkin orduları arasında bulunan ve özellikle geliştirdiği SİHA/İHA teknolojisiyle göz kamaştıran TSK, bu sene iki basamak üste yükseldi. Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu unvanını kazandı. Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin olarak duyurdu.

12. İTALYA

12. İTALYA
317 bin askeri personel 876 uçak 200 tank 8 bin 500 zırhlı araç

13. MISIR

13. MISIR
1 milyon 330 bin askeri personel 1053 uçak 3 bin 735 tank 11 bin zırhlı araç

14. İRAN

14. İRAN
1 milyon 925 bin askeri personel 516 uçak 3 bin 709 tank 8 bin 500 zırhlı araç

15. ALMANYA

15. ALMANYA
215 bin askeri personel 701 uçak 244 tank 5 bin 260 zırhlı araç

16. ENDONEZYA

16. ENDONEZYA
1 milyon 80 bin askeri personel 458 uçak 332 tank 1430 zırhlı araç

DİĞER GÜÇLÜ ORDULAR

DİĞER GÜÇLÜ ORDULAR
17. SUUDİ ARABİSTAN: 505 bin askeri personel 889 uçak 1062 tank 12 bin 500 zırhlı araç. 18. İSPANYA: 216 bin askeri personel 519 uçak 327 tank 3 bin 500 zırhlı araç. 19. AVUSTRALYA: 80 bin askeri personel 425 uçak 59 tank 3 bin 50 zırhlı araç. 20. İSRAİL: 643 bin askeri personel 595 uçak 1650 tank 7 bin 500 zırhlı araç. 21. KANADA: 112 bin 500 askeri personel 377 uçak 82 tank 1535 zırhlı araç. 22. TAYVAN: 1 milyon 831 bin 500 askeri personel 739 uçak 1160 tank 8 bin 750 zırhlı araç. 23. POLONYA: 193 bin 500 askeri personel 469 uçak 863 tank 5 bin 125 zırhlı araç. 24. VİETNAM: 5 milyon 522 bin 500 askeri personel 247 uçak 2 bin 155 tank 5 bin 500 zırhlı araç. 25. UKRAYNA: 1 milyon 245 bin askeri personel 285 uçak 2 bin 430 tank 11 bin 435 zırhlı araç. 26. TAYLAND: 701 bin askeri personel 587 uçak 840 tank 2 bin 500 zırhlı araç. 27. CEZAYİR: 470 bin askeri personel 551 uçak 2 bin 24 tank 7 bin zırhlı araç. 28. KUZEY KORE: 7 milyon 900 bin askeri personel 946 uçak 6 bin 145 tank 10 bin zırhlı araç. 29. YUNANİSTAN: 424 bin 500 askeri personel 625 uçak 1344 tank 3 bin 845 zırhlı araç. 30. İSVİÇRE: 239 bin askeri personel 160 uçak 134 tank 2 bin 315 zırhlı araç.
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Ordu Türkiye

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