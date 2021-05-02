Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

İşte dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI HANGİLERİ?

ABD Merkezli Global Firepower'ın yapmış olduğu 2021 listesinin sıralamasına göre dünyanın en güçlü orduları şöyle:

1. ABD 2 milyon 245 bin askeri personel 13 binin üzerinde uçak 6 bin 100 tank 40 bin zırhlı araç

2. RUSYA 3.5 milyonun üzerinde askeri personel 4 bin 144 uçak 13 bin tank 27 bin 100 zırhlı araç

3. ÇİN 3 milyon 335 bin askeri personel 3 bin 260 adet uçak 3 bin 205 tank 35 bin zırhlı araç

4. HİNDİSTAN 5 milyonun üzerinde askeri personel 2 bin 119 uçak 4 bin 730 tank 10 bin zırhlı araç

5. JAPONYA 319 bin askeri personel 1480 uçak 1004 tank 5 bin 500 zırhlı araç

6. GÜNEY KORE 7 milyona yakın askeri personel 1581 uçak 2 bin 600 tank 14 bin 11 zırhlı araç

7.FRANSA 450 bin asker 1000'in üzerinde uçak 406 tank 6 bin 420 zırhlı araç

8. İNGİLTERE 275 bin askeri personel 738 uçak 109 tank 5 bin 500 zırhlı araç

9. BREZİLYA 2 milyonun üzerinde askeri personel 439 tank 676 uçak

10. PAKİSTAN 1.7 milyonluk askeri personel 2 bin 680 tank 10 bine yakın zırhlı araç

11. TÜRKİYE Dünyanın en seçkin orduları arasında bulunan ve özellikle geliştirdiği SİHA/İHA teknolojisiyle göz kamaştıran TSK, bu sene iki basamak üste yükseldi. Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu unvanını kazandı. Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin olarak duyurdu.

12. İTALYA 317 bin askeri personel 876 uçak 200 tank 8 bin 500 zırhlı araç

13. MISIR 1 milyon 330 bin askeri personel 1053 uçak 3 bin 735 tank 11 bin zırhlı araç

14. İRAN 1 milyon 925 bin askeri personel 516 uçak 3 bin 709 tank 8 bin 500 zırhlı araç

15. ALMANYA 215 bin askeri personel 701 uçak 244 tank 5 bin 260 zırhlı araç

16. ENDONEZYA 1 milyon 80 bin askeri personel 458 uçak 332 tank 1430 zırhlı araç