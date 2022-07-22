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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

22.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu. Vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre yapılan sıralamada, Japonya 193 ülkeye vizesiz seyahat ile yine ilk sıraya yerleşti. Türkiye ise 110 ülkeye vizesiz seyahat imkânı ile 54’üncü sırada yer aldı. Listenin son sırasında yer alan ülke ise 27 ülkeye vizesiz seyahat imkânı bulunan Afganistan oldu.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Henley Pasaport Endeksi 2022 verilerinden elde edilen bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu.

Japonya pasaportunun 193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur ve Güney Kore (192), üçüncü sırada Almanya ve İspanya (190), dördüncü sırada İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg’un (189) , beşinci sırada ise Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç’in (188) olduğu saptandı.

Türkiye ise listenin 54’üncü sırasına yerleşirken vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısının 110 olduğu görüldü. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 112 ülkenin yer aldığı saptandı. Listenin son sırasında yer alan ülke ise 27 ülkeye vizesiz seyahat imkânı bulunan Afganistan oldu.

İHA

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